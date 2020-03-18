Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В связи со вспышкой коронавируса и объявленным карантином литовской экономике в 2020 году, скорее всего, не удастся избежать рецессии, однако в 2021 году должен фиксироваться стабильный рост внутреннего валового продукта (ВВП), прогнозируют экономисты банка Luminor.



Они считают, что в этом году экономика Литвы должна сократиться приблизительно на 2,5%, однако в следующем году рост должен достичь почти 6,5%.



"В этом году рецессия практически неизбежна, однако, если предположить, что вирус будет взять под контроль к июню, то в 2021 год должен быть достаточно впечатляющим", – заявил экономист Luminor Жигимантас Маурицас на конференции, посвященной прогнозам банка.



По его словам, экономисты Luminor при публикации своих прогнозов делали предположение, что вирус будет взят под контроль к июню. В связи со вспышкой коронавируса и объявленным карантином литовской экономике в 2020 году, скорее всего, не удастся избежать рецессии, однако в 2021 году должен фиксироваться стабильный рост внутреннего валового продукта (ВВП), прогнозируют экономисты банка Luminor.Они считают, что в этом году экономика Литвы должна сократиться приблизительно на 2,5%, однако в следующем году рост должен достичь почти 6,5%."В этом году рецессия практически неизбежна, однако, если предположить, что вирус будет взять под контроль к июню, то в 2021 год должен быть достаточно впечатляющим", – заявил экономист Luminor Жигимантас Маурицас на конференции, посвященной прогнозам банка.По его словам, экономисты Luminor при публикации своих прогнозов делали предположение, что вирус будет взят под контроль к июню. "Вирусы приходят и уходят. Люди способны контролировать их распространение, либо изобретают вакцину. Есть большая вероятность того, что вирус будет длиться лишь два квартал, и уже в июне мы будем видеть иную ситуацию (...) Это не оптимистичный, и не пессимистичный прогноз", – сказал он.



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Экономическое положение в Литве и во всей Европе по причине введенных и вводимых ограничений, целью которых является обуздание распространения коронавируса COVID-19, с каждым днем все ухудшается, поэтому, даже с учетом мер экономической помощи властей и центральных банков, в этом году не удастся избежать рецессии, утверждают экономисты банка SEB bankas.



Прогнозируется, что в этом году литовская экономика сократится на 3,2% даже с учетом и сейчас известных и опубликованных мер поощрения экономики. Поскольку положение каждый день меняется не в лучшую сторону, правительственный план мер поощрения экономики придется совершенствовать и увеличивать объемы помощи, говорится в сообщении SEB.



"Вероятно, что крупнейший двухзначный спад ожидает экономику в апреле, когда более сильный удар будет нанесен по причине остановившихся заказов из Европы по литовской промышленности (например, в связи с закрытием магазинов Ikea в Европе), а вместе с ней по другим секторам, на которые карантин пока повлиял меньше", – отметил в пресс-релизе экономист SEB Тадас Повилаускас.



По его словам, положительного годового поворота такого сценария в экономике следует ожидать лишь в конце лета.



"По оптимистичному сценарию, если карантин в Европе продлится меньше, чем ожидаем, и программы экономического поощрения в мире помогут экономике быстрее восстановиться, ВВП Литвы может сократиться на 1,6%. По пессимистичному сценарию ВВП Литвы может сократиться более значительно, даже больше 6%", – утверждает экономист SEB.



По его словам, поскольку положение в мире и в Литве постоянно меняется, эти прогнозы могут быстро быть обновлены.



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Поскольку экономический рост Литвы блокируется распространением коронавируса, Банк Литвы (БЛ, Центробанк ЦБ) решил освободить 1% резерва антициклического капитала (РАК), который банки накопили в хорошие времена. ЦБ призывает банков не платить дивиденды, а при получении прибыли направлять ее на укрепление базы капитала.



Накопленный резерв составляет 86 млн. евро, его использование поможет банкам стабильно действовать и чувствовать себя увереннее при планировании дальнейшего кредитования экономики. Освобождение РАК по причине процедур нотификации вступит в силу с 1 апреля, говорится в сообщении БЛ.



"Надеемся, что и банки выделят больше собственного капитала в 2020 году на деятельность за счет не распределенной прибыли прежних лет. По причине большой неопределенности, связанной с дальнейшим развитием экономики, особенно с учетом возможного более жесткого сценария последствий для показателя достаточности банковского капитала, мы настоятельно призываем банки не платить дивиденды, а использовать их для укрепления базы капитала", – отметил в пресс-релизе председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас.



По его словам, освобождение РАК позволит сгенерировать до 1 млрд. кредитов бизнесу и жителям, а также отчасти амортизировать негативное влияние коронавируса COVID-19 на экономику. Как утверждает председатель правления БЛ, уровень банковского капитала в стране высокий, однако с ростом неопределенности, становятся вероятными и более жесткие сценарии сокращения экономики, к которым банки должны быть готовы.



Согласно нынешним прогнозам, которые основываются на оптимистичном предположении кратковременного шока, в 2020 году внутренний валовой продукт (ВВП) сократится на 1,2%, показатель достаточности банковского капитала может сократиться в пределах 18,7%, а при более жестком сценарии, напоминающем кризис 2008-2009 годов, уровень капитала может сократиться на максимум на 11,3%.



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В январе этого года среди стран Балтии экспорт наиболее значительно сократился в Литве, сообщил Евростат.



В январе этого года, по сравнению с январем 2019 года, экспорт Литвы сократился на 3% до 2,2 млрд. евро, Эстонии – на 1% до 1,1 млрд. евро, Латвии – вырос на 7% до 1,1 млрд. евро, сообщила статистическая служба ЕС в среду.



Литовский импорт сократился на 2% до 2,3 млрд. евро, эстонский – на 9% до 1,2 млрд. евро, латвийский – вырос на 1% до 1,2 млрд. евро.



Торговый дефицит Литвы составил 0,1 млрд. евро, Латвии – 0,1 млрд. евро, а в Эстонии его не было.



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Клайпедский порт за два месяца этого года отгрузил 6,8 млн тонн грузов – на 14% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. По словам одного из руководителей порта, оборот сократился из-за спада погрузок удобрений, контейнеров и нефтепродуктов.



По словам директора порта по маркетингу и общим вопросам Артураса Друнгиласа, оборот во всём регионе, по всем группам грузов упал, а ситуация в Клайпедском порту не самая плохая.



"У нас снижение оборота на 14%, но это не самый плохой сценарий, так как в других портах положение еще хуже. В Риге спад 28%, в Вентспилсе – 38%, а (данным) по Таллину у нас ещё нет. В целом по региону, если взять все порты восточного побережья Балтики, снижение 4,4%", – сказал BNS А. Друнгилас.



За два месяца этого года объёмы погрузок нефтепродуктов сократились на 42% до 770 тыс. тонн, удобрений – на 17% до 1,8 млн тонн, а объёмы погрузок контейнеров – на 24% до 1,2 млн тонн.



По словам А. Друнгиласа, погрузки нефтепродуктов сократились из-за нерешённого спорта России и Беларуси и из-за тёплой зимы.



"Часть транзитной нефти направлялась через Клайпедский порт, когда были холодные зимы, а вторая причина – нерешённый вопрос о поставках сырой нефти на белорусский НПЗ", – сказал он.



Погрузки зерна в этом году выросли на 11,2%, погрузки типа ro-ro – на 7,1%, а погрузки сжиженного природного газа – в семь раз. Погрузки наливных грузов уменьшились на 23,3% до 1,23 млн тонн, насыпных – на 10,1% до 3,2 млн тонн, а генеральных грузов – на 13,7% до 2,36 млн тонн, сообщил порт BNS.



В январе-феврале этого года Клайпедский порт посетили 966 судов –на 10,6% меньше, 22,3 тыс. пассажиров – на 7% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.



По словам А. Друнгиласа, вспышка коронавируса на результаты порта не повлияла, однако она скажется в течение двух следующих месяцев. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Клайпедский порт, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии