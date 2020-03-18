Сотни литовцев возвращаются с Тенерифе 🔊 Воспроизвести



В среду сотни граждан Литвы вернуться чартерными рейсами из Тенерифе в Вильнюс.



Рейсы организовали правительство Литвы вместе с туроператором Tez Tour. Оба рейса будут из южного аэропорта Тенерифе после полудня, по местному времени, в Вильнюсском аэропорту они должны приземлиться до 21 часа вечера.



Как сообщила BNS представитель Tez Tour Инга Аукшуолите, в целом в обоих самолетах 360 мест, вместятся ли больше пассажиров, будет зависеть от общего веса в самолетах. По данным на 10 часов 50 минут понедельника еще оставались свободными 18 мест.



Рейсы являются платными, билет стоит 500 евро.



По данным Министерства иностранных дел, на этом принадлежащем Испании острове у берегов Африки находятся более 600 граждан Литвы.



Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса.



В четверг литовцы будут доставлены спецрейсом и из Валенсии, а в пятницу и в субботу – из Парижа. В среду сотни граждан Литвы вернуться чартерными рейсами из Тенерифе в Вильнюс.Рейсы организовали правительство Литвы вместе с туроператором Tez Tour. Оба рейса будут из южного аэропорта Тенерифе после полудня, по местному времени, в Вильнюсском аэропорту они должны приземлиться до 21 часа вечера.Как сообщила BNS представитель Tez Tour Инга Аукшуолите, в целом в обоих самолетах 360 мест, вместятся ли больше пассажиров, будет зависеть от общего веса в самолетах. По данным на 10 часов 50 минут понедельника еще оставались свободными 18 мест.Рейсы являются платными, билет стоит 500 евро.По данным Министерства иностранных дел, на этом принадлежащем Испании острове у берегов Африки находятся более 600 граждан Литвы.Несколько тысяч литовцев в последние дни попросили помощи государства для возвращения на родину, поскольку страны Европы резко ограничили передвижение с целью замедления распространения вируса.В четверг литовцы будут доставлены спецрейсом и из Валенсии, а в пятницу и в субботу – из Парижа. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, Тенерифе География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии