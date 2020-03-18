Очереди грузовиков на литовско-польской границе вновь выросли 🔊 Воспроизвести



Очереди грузовых машин на литовско-польской границе вновь выросли почти в два раза, кроме того, очереди растут и на втором открытом контрольно-пропускном пункте (КПП) в Лаздияй. На границе с Беларусью очереди тоже больше обычного.



Как сообщил представитель Государственной службы охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ) Рокас Пукинскас, на КПП Кальвария-Будзиско около 10 часов утра очередь достигала 35 километров, на КПП Лаздияй-Огородники – около 4 километров.



По его словам, вполне вероятно, что размер этих очередей будет постоянно колебаться.



"Вполне вероятно, что транспортные потоки будут волнообразными. Вчера было 45-50 километров, этим утром 20 км, сейчас 35 километров", – сказал BNS Р. Пукинскас.



По словам секретаря Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислава Атрошкевича, в среду ситуация стала немного лучше, чем во вторник. По его словам, более слаженно идет и проверка перевозчиков. Очереди грузовых машин на литовско-польской границе вновь выросли почти в два раза, кроме того, очереди растут и на втором открытом контрольно-пропускном пункте (КПП) в Лаздияй. На границе с Беларусью очереди тоже больше обычного.Как сообщил представитель Государственной службы охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ) Рокас Пукинскас, на КПП Кальвария-Будзиско около 10 часов утра очередь достигала 35 километров, на КПП Лаздияй-Огородники – около 4 километров.По его словам, вполне вероятно, что размер этих очередей будет постоянно колебаться."Вполне вероятно, что транспортные потоки будут волнообразными. Вчера было 45-50 километров, этим утром 20 км, сейчас 35 километров", – сказал BNS Р. Пукинскас.По словам секретаря Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислава Атрошкевича, в среду ситуация стала немного лучше, чем во вторник. По его словам, более слаженно идет и проверка перевозчиков. "Насколько мне известно, работники, сами поляки, уже приобрели определенные навыки. Перевозчики заранее заполняют анкеты, и возможно сам процесс, измерение температуры, ускорятся", – сказал BNS М. Атрошкевич.



Литва и Польша закрыли государственные границы для иностранцев, чтобы замедлить распространение коронавируса, но грузовые автомобили пропускают.



По словам Р. Пунскиса, на границе с Беларусью также удлинились очереди больше обычно, но это увеличение "не драматично".



"На КПП в Медининкай утром выезда ожидали около 400 грузовиков, въезда в Литву ожидают более 500", – сказал представитель СОГГЛ. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, очереди, фуры, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии