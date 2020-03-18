В Литве проведено более 900 тестов на коронавирус, подтверждено 26 заболеваний

У работника Вильнюсской Шешкинской поликлиники подтвержден диагноз коронавируса COVID-19, сообщила в среду поликлиника.
"У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции", – сообщила поликлиника в социальной сети "Фейсбук".
По утверждению учреждения, ведется эпидемиологическое расследование, список контактных лиц небольшой, с лицами, с которыми возможно мог контактировать работники, планируется связаться.
"Работники поликлиники, как обычно предоставляют медицинскую помощь и заботятся о пациентах. Мы просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.
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По данным на утро среды, в Литве было проведено 935 тестов на коронавирус COVID-19, инфекция подтверждена у 26 человек, все случаи являются привозными.
За вторник Национальная лаборатория надзора за здоровьем провела 193 анализа на коронавирус, сообщило Министерство здравоохранения.
Лаборатория уже приближается к максимальному пределу используемых мощностей, министерство ранее сообщило, что в сутки в ней можно проводить 210 анализов.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что в ближайшее время будут выданы разрешения на проведение этих тестов крупнейшими больницами.
"Разрешение делать тесты в больницах, если не вчера было подписано, то я думаю, сегодня точно будет подписано", – сказал в среду в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT А. Верига.
Такие возможности есть у Каунасской клиники Университета наук о здоровье Литвы, у Клинической больницы Сантарос Вильнюсского университета, и у лабораторий Клайпедской университетской больницы.
До сих пор анализы осуществлялись только в лаборатории Национального центра общественного здоровья в Вильнюсе.
Однако министр подчеркнул, что не будет возможности проводить анализ одной-двух проб, поскольку нужно экономить реагенты.
"Смогут стартовать с одним условием. Тесты начнут делать тогда, когда будет полностью загружено оборудование, чтобы оно не запускалось полупустым", – сказал министр.
Он пояснил, что количество реагентов ограничено, поэтому их следует использовать по максимуму.
Во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что более 10 тыс. реагентов должны были поступить в нацлабораторию еще во вторник, а еще 20 тыс. – на следующей неделе.
На данный момент с различными поставщиками есть договоренности о доставке 60 тыс. реагентов.
Организации медиков, мэры Клайпеды и Каунаса, оппозиционные партии ранее призывали Министерство здравоохранения расширить объемы тестов, позволить их проводить лабораториям в больницах.
В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства проводить анализ по каждому новому подозреваемому случаю коронавируса.
"Нельзя бороться с пожаром с завязанными глазами. (...) Тестировать, тестировать, тестировать. Проверять каждый подозреваемый случай", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
С целью остановки распространения вируса в Литве с понедельника объявлен карантин, ранее – экстремальная ситуация.
Лаборатория уже приближается к максимальному пределу используемых мощностей, министерство ранее сообщило, что в сутки в ней можно проводить 210 анализов.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что в ближайшее время будут выданы разрешения на проведение этих тестов крупнейшими больницами.
"Разрешение делать тесты в больницах, если не вчера было подписано, то я думаю, сегодня точно будет подписано", – сказал в среду в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT А. Верига.
Такие возможности есть у Каунасской клиники Университета наук о здоровье Литвы, у Клинической больницы Сантарос Вильнюсского университета, и у лабораторий Клайпедской университетской больницы.
До сих пор анализы осуществлялись только в лаборатории Национального центра общественного здоровья в Вильнюсе.
Однако министр подчеркнул, что не будет возможности проводить анализ одной-двух проб, поскольку нужно экономить реагенты.
"Смогут стартовать с одним условием. Тесты начнут делать тогда, когда будет полностью загружено оборудование, чтобы оно не запускалось полупустым", – сказал министр.
Он пояснил, что количество реагентов ограничено, поэтому их следует использовать по максимуму.
Во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что более 10 тыс. реагентов должны были поступить в нацлабораторию еще во вторник, а еще 20 тыс. – на следующей неделе.
На данный момент с различными поставщиками есть договоренности о доставке 60 тыс. реагентов.
Организации медиков, мэры Клайпеды и Каунаса, оппозиционные партии ранее призывали Министерство здравоохранения расширить объемы тестов, позволить их проводить лабораториям в больницах.
В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства проводить анализ по каждому новому подозреваемому случаю коронавируса.
"Нельзя бороться с пожаром с завязанными глазами. (...) Тестировать, тестировать, тестировать. Проверять каждый подозреваемый случай", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
С целью остановки распространения вируса в Литве с понедельника объявлен карантин, ранее – экстремальная ситуация.