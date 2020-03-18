В Литве проведено более 900 тестов на коронавирус, подтверждено 26 заболеваний 🔊 Воспроизвести



У работника Вильнюсской Шешкинской поликлиники подтвержден диагноз коронавируса COVID-19, сообщила в среду поликлиника.



"У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции", – сообщила поликлиника в социальной сети "Фейсбук".



По утверждению учреждения, ведется эпидемиологическое расследование, список контактных лиц небольшой, с лицами, с которыми возможно мог контактировать работники, планируется связаться.



"Работники поликлиники, как обычно предоставляют медицинскую помощь и заботятся о пациентах. Мы просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.



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По данным на утро среды, в Литве было проведено 935 тестов на коронавирус COVID-19, инфекция подтверждена у 26 человек, все случаи являются привозными. У работника Вильнюсской Шешкинской поликлиники подтвержден диагноз коронавируса COVID-19, сообщила в среду поликлиника."У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции", – сообщила поликлиника в социальной сети "Фейсбук".По утверждению учреждения, ведется эпидемиологическое расследование, список контактных лиц небольшой, с лицами, с которыми возможно мог контактировать работники, планируется связаться."Работники поликлиники, как обычно предоставляют медицинскую помощь и заботятся о пациентах. Мы просим сохранять спокойствие", – говорится в сообщении.* * *По данным на утро среды, в Литве было проведено 935 тестов на коронавирус COVID-19, инфекция подтверждена у 26 человек, все случаи являются привозными. За вторник Национальная лаборатория надзора за здоровьем провела 193 анализа на коронавирус, сообщило Министерство здравоохранения.



Лаборатория уже приближается к максимальному пределу используемых мощностей, министерство ранее сообщило, что в сутки в ней можно проводить 210 анализов.



Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что в ближайшее время будут выданы разрешения на проведение этих тестов крупнейшими больницами.



"Разрешение делать тесты в больницах, если не вчера было подписано, то я думаю, сегодня точно будет подписано", – сказал в среду в интервью литовскому национальному радио и телевидению LRT А. Верига.



Такие возможности есть у Каунасской клиники Университета наук о здоровье Литвы, у Клинической больницы Сантарос Вильнюсского университета, и у лабораторий Клайпедской университетской больницы.



До сих пор анализы осуществлялись только в лаборатории Национального центра общественного здоровья в Вильнюсе.



Однако министр подчеркнул, что не будет возможности проводить анализ одной-двух проб, поскольку нужно экономить реагенты.



"Смогут стартовать с одним условием. Тесты начнут делать тогда, когда будет полностью загружено оборудование, чтобы оно не запускалось полупустым", – сказал министр.



Он пояснил, что количество реагентов ограничено, поэтому их следует использовать по максимуму.



Во вторник Министерство здравоохранения сообщило, что более 10 тыс. реагентов должны были поступить в нацлабораторию еще во вторник, а еще 20 тыс. – на следующей неделе.



На данный момент с различными поставщиками есть договоренности о доставке 60 тыс. реагентов.



Организации медиков, мэры Клайпеды и Каунаса, оппозиционные партии ранее призывали Министерство здравоохранения расширить объемы тестов, позволить их проводить лабораториям в больницах.



В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства проводить анализ по каждому новому подозреваемому случаю коронавируса.



"Нельзя бороться с пожаром с завязанными глазами. (...) Тестировать, тестировать, тестировать. Проверять каждый подозреваемый случай", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.



С целью остановки распространения вируса в Литве с понедельника объявлен карантин, ранее – экстремальная ситуация. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии