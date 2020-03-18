Заболевший коронавирусом в Литве уже 26-й 🔊 Воспроизвести © REUTERS / NICHOLAS PFOSI



В настоящее время в балтийской республике зафиксировали 26 случаев заражения. Пациент, вернувшийся из Австрии, находится в изоляции. В Литве подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции, сообщает



Теперь в республике всего 26 случаев заражения. Пациент изолирован и находится в Каунасской клинической больнице. Недавно он вернулся из Австрии.



Ранее сообщалось, что Каунас подготовился к нехватке мест в больнице из-за коронавируса.



Литва из-за пандемии коронавируса во всем мире закрыла въезд для иностранцев и объявила карантин. Исключения касаются членов семей граждан республики, лиц, имеющих право на проживание в Литве, и лиц, принадлежащих к дипломатическому корпусу, а также лиц, служащих в воинских частях НАТО, и обслуживающий их военный персонал. В настоящее время в балтийской республике зафиксировали 26 случаев заражения. Пациент, вернувшийся из Австрии, находится в изоляции. В Литве подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.Теперь в республике всего 26 случаев заражения. Пациент изолирован и находится в Каунасской клинической больнице. Недавно он вернулся из Австрии.Ранее сообщалось, что Каунас подготовился к нехватке мест в больнице из-за коронавируса.Литва из-за пандемии коронавируса во всем мире закрыла въезд для иностранцев и объявила карантин. Исключения касаются членов семей граждан республики, лиц, имеющих право на проживание в Литве, и лиц, принадлежащих к дипломатическому корпусу, а также лиц, служащих в воинских частях НАТО, и обслуживающий их военный персонал. До 19 марта будет открыт гуманитарный коридор для транзита иностранцев, которые возвращаются на родину через Литву.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире в настоящий момент насчитывается более 184 тысяч зараженных. Более 7,5 тысячи человек умерли. Вирусом поражены 159 стран. Около 80 тысяч пациентов выздоровели.







Ранним утром в среду из Франкфурта-на- Одере в Каунас прибыл поезд, который доставил литовцев, белорусов, украинцев и латыша, застрявших на границе Германии и Польши.



"Поезд прибыл в 5 часов 30 минут. Все прошло хорошо", – сообщил BNS гендиректор компании пассажирских перевозок LG keleiviams Линас Баужис. Эта компания ходит в группу госпредприятий Lietuvos gelezinkeliai.



Эти поездом из Германии прибыл 61 человек, из них – 35 граждан Литвы.



По словам Л. Баужиса, пассажиров в Каунасе встретили специалисты общественного здоровья, которые проводят проверку здоровья пассажиров. Их сопровождают в автобус.



Иностранцев встречали сотрудники их посольств.



"И иностранцам, и гражданам Литвы обеспечены автобусы, которые доставят их домой", – сказал глава LG keleiviams.



Поезд из Германии выехал во вторник после обеда. В Польше и в Литве менялись только локомотивы, пассажирам не пришлось переходить в другие вагоны.



"Впервые за такой короткий срок, неполные сутки, был согласован такой международный маршрут. Обычно это требует двух-трех лет", – сказал BNS Л. Баужис.



Он отмечает, что этот поезд стал возможным только благодаря проложенной колее европейского типа.



По подсчетам компании, поездка этого поезда из Германии в Литву может обойтись до 50 тыс. евро.



Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. После длительных переговоров поляка отказались пропускать легковые автомобили даже с конвоем.



Водители автомобилей, желающие вернуться в Литву, оставившие пассажиров, были вынуждены отправиться в морской порт Засниц, находящийся приблизительно в 400 километрах. Оттуда в ночь на среду отправился паром с 99 автомобилями и 137 пассажирами.



* * *



В ночь на среду из германского порта Засниц в Клайпеду отбыл паром с литовцами, которым Польша не разрешила транзит на автомобилях в Литву.



"Паром вышел в 00 часов 20 минут (по литовскому времени), в Клайпеду он должен прибыть в 18 часов", – сказал BNS представитель компании Limarko juru agentura, которая принимает паром в Клайпедском порту, Евгений Павликов.



По его словам, в целом на пароме находятся 99 автомобилей и 137 пассажиров.



"Есть автомобили с литовскими, эстонскими, латвийскими номерами, однако информация о гражданстве пассажиров не указывается", – сказал Е. Павликов.



Специальный поезд, предназначенный для граждан Литвы, отправился из Франкфурта на Одере в Литву во вторник после обеда, на нем 61 пассажир, из них 35 – граждане Литвы.



Из Засница заказан еще один паром для граждан Балтийских стран в Вентспилс, его рейс запланировал на поздний вечер среды.



"Отправление намечено на 18 марта, на 23:55 часов по германскому времени. Билеты можно приобрести на сайте Tallink", – сообщил литовский МИД.



Министерство сообщило, что на пароме, на котором смогут вернуться граждане Литвы, Латвии и Эстонии, застрявшие в Германии по причине закрытия границ Польшей, есть 2500 мест для пассажиров и 300 автомобилей.



Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. После длительных переговоров поляка отказались пропускать легковые автомобили даже с конвоем.



* * *



Ранним утром в среду в Литву прибыл шестой конвой с гражданами Литвы и других стран из Польши, сообщила Государственная служба охраны госграницы Литвы (ГСОГГЛ).



"В ночь со вторника на среду в 3 часа 40 минут в Литву въехал шестой конвой, он состоял из 11 транспортных средств и 51 человека. Среди них 32 гражданина Литвы, 12 – граждан Латвии, по несколько украинцев, белорусов и один россиянин", – сказал в среду утром BNS представитель СОГГЛ Рокас Пукинскас.



Поздним вечером вторника польско-литовскую границу преодолели еще несколько конвоев микроавтобусов, которыми возвращались жители Балтийских стран.



В целом такими конвоями в Литву прибыло более 400 человек, из них около 260 – граждане Литвы.



Граждане Литвы застряли на границе Германии и Польши, когда последняя закрыла границы в связи с угрозой распространения коронавируса и решила не пропускать легковые автомобили. Ситуация обострилась, когда Польша отказалась пропускать легковые автомобили даже конвоями.



Для водителей этих автомобилей организовано возвращение паромом, а для пассажиров поездом или паромом, но добираться до пунктов их отправления сложно из-за заторов на дорогах. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 249 раз Комментарии