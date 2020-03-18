Загрузка... Как горнолыжный курорт Ишгль стал рассадником коронавируса в Европе 🔊 Воспроизвести Так австрийский горнолыжный курорт Ишгль выглядел до введения карантина



В барах австрийского городка заразились сотни туристов и разнесли коронавирус по всему континенту. СМИ описывают превращение Тироля в один из главных очагов распространения COVID-19, сообщает В барах австрийского городка заразились сотни туристов и разнесли коронавирус по всему континенту. СМИ описывают превращение Тироля в один из главных очагов распространения COVID-19, сообщает DW



Тусовка апре-ски в Ишгле и ее последствия



Одним из самых тусовочных мест во всех Альпах считается австрийский курорт Ишгль. И именно этот городок в федеральной земле Тироль, особенно популярный у немецких, скандинавских и, кстати, российских любителей горнолыжного отдыха, стал в конце февраля-начале марта очень крупным очагом распространения коронавируса SARS-CоV-2 по всей Европе.



Подобными концертами в Ишгле в конце апреля-начале мая обычно завершается горнолыжный сезон



Об этом свидетельствуют публикации в СМИ разных стран, в том числе в ФРГ. Многие из них используют слово "рассадник". Они рассказывают весьма поучительную историю о беспечности людей и ошибках властей во времена пандемии.



Начать историю можно с самолета исландской авиакомпании Icelandair, прилетевшего 29 февраля из Мюнхена в Рейкьявик. К этому времени главным очагом распространения коронавируса на европейском континенте считается Италия, и проба, взятая у исландца, возвращающегося из этой страны, оказывается 1 марта положительной.



Туристические группы везут инфекцию в Скандинавию



В ходе дальнейших проверок других пассажиров рейса вирус обнаруживают и у нескольких членов группы из 14 горнолыжных туристов, побывавших в Ишгле. После этого утром 5 марта власти Исландии включают тирольский курорт в список зон риска, и он оказывается там в одном ряду с китайским Уханем и с Ираном.



Ишгль популярен среди немецких, скандинавских и российских горнолыжных туристов



"Австрийские власти дают быстрый и фатально ошибочный ответ", - пишет теперь немецкий информационный портал t-online и цитирует заявление главы региональной санитарной службы о том, что "с медицинской точки зрения маловероятно, что в Тироле имели место заражения". Чиновник считает, что горнолыжники подхватили вирус уже на борту самолета от пассажира, инфицированного в Италии.



Иначе реагируют норвежские власти. 7 марта они приглашают для проведения тестов туристическую группу, побывавшую в Ишгле, и несколько проб оказываются положительными. На следующий день в Норвегии объявляют, что из 1198 инфицированных на тот момент жителей страны, 491 заразились в Австрии, в большинстве своем - на курортах долины Пазнаун, к которым относится и Ишгль.



Карантин в Тироле: запоздалая мера?



Такое соотношение, отмечает t-online, дает представление о возможных масштабах проблемы для Германии, ведь Австрию посещают несравнимо меньше норвежских горнолыжников, чем немецких. По данным немецкого еженедельника Focus от 17 марта, в одном только Гамбурге уже насчитывается свыше 80 человек, история заражения которых так или иначе связана с горнолыжным курортом Ишгль, в Дании их якобы свыше 100. Тут, соответственно, можно задаться вопросом, а сколько таких горнолыжников в России?



Дания объявляет тирольские курорты зоной риска 9 марта, Германия - лишь 13 марта после того, как федеральные власти Австрии накануне вечером принимают решение о введении карантина в Тироле. К этому моменту из примерно 360 зарегистрированных в Австрии случаев заражения коронавирусом свыше 100 приходятся именно на эту федеральную землю, прежде всего - на долину Пазнаун и на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг.



"Многое указывает на то, что Ишгль стал тайным рассадником коронавируса в Европе - и что карантинные меры в Ишгле были приняты слишком поздно", - констатирует интернет-портал Focus online. А ведь первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 регистрируют на этом курорте, указывает t-online, еще 7 марта.



Источник заражения - бармен



Тест оказывается положительным у 36-летнего немца, бармена в популярном апре-ски-баре Kitzloch. Два дня спустя в ходе последующих проверок выясняется, что инфицированы еще 15 человек, с которыми он имел контакт. В тот же день, в понедельник 9 марта, это питейное заведение и целый ряд других закрываются. Но дневное катание и вечерняя жизнь на курорте продолжается до конца недели.



Один из закрытых теперь апре-ски-баров в Ишгле



"Жадность одержала победу над ответственностью за здоровье граждан и гостей", - приходит к выводу австрийская газета Der Standard. По ее мнению, власти хотели "прихватить" хотя бы еще одну неделю горнолыжного сезона в интересах местного бизнеса. Сами власти решительно возражают и указывают, что решение досрочно прекратить сезон, официальное завершение которого первоначально было намечено на 2 мая, предотвратило приезд в Тироль 150 тысяч новых гостей.



Тем временем интернет-портал еженедельника Der Spiegel приводит 17 марта сообщение, согласно которому коронавирус обнаружен у бармена в другом популярном тирольском горнолыжном курорте - Зёльдене, и 80 сотрудников отеля, в котором он работал, отправлены в карантин. А все те, кто долгими зимними вечерами толпились в последние недели у стойки этого бара, разъехались по всей Европе, Казалось бы, горнолыжный курорт - достаточно безопасное место во время пандемии коронавируса. Высоко в горах спортивные молодые люди целый день находятся на свежем воздухе, невольно сохраняя на трассах должную дистанцию между собой. Все так, если бы не одна специфическая особенность этого популярного вида отдыха: апре-ски. Иными словами - непременная после дневного катания вечерне-ночная тусовка в барах, дискотеках, ресторанах.Одним из самых тусовочных мест во всех Альпах считается австрийский курорт Ишгль. И именно этот городок в федеральной земле Тироль, особенно популярный у немецких, скандинавских и, кстати, российских любителей горнолыжного отдыха, стал в конце февраля-начале марта очень крупным очагом распространения коронавируса SARS-CоV-2 по всей Европе.Об этом свидетельствуют публикации в СМИ разных стран, в том числе в ФРГ. Многие из них используют слово "рассадник". Они рассказывают весьма поучительную историю о беспечности людей и ошибках властей во времена пандемии.Начать историю можно с самолета исландской авиакомпании Icelandair, прилетевшего 29 февраля из Мюнхена в Рейкьявик. К этому времени главным очагом распространения коронавируса на европейском континенте считается Италия, и проба, взятая у исландца, возвращающегося из этой страны, оказывается 1 марта положительной.В ходе дальнейших проверок других пассажиров рейса вирус обнаруживают и у нескольких членов группы из 14 горнолыжных туристов, побывавших в Ишгле. После этого утром 5 марта власти Исландии включают тирольский курорт в список зон риска, и он оказывается там в одном ряду с китайским Уханем и с Ираном."Австрийские власти дают быстрый и фатально ошибочный ответ", - пишет теперь немецкий информационный портал t-online и цитирует заявление главы региональной санитарной службы о том, что "с медицинской точки зрения маловероятно, что в Тироле имели место заражения". Чиновник считает, что горнолыжники подхватили вирус уже на борту самолета от пассажира, инфицированного в Италии.Иначе реагируют норвежские власти. 7 марта они приглашают для проведения тестов туристическую группу, побывавшую в Ишгле, и несколько проб оказываются положительными. На следующий день в Норвегии объявляют, что из 1198 инфицированных на тот момент жителей страны, 491 заразились в Австрии, в большинстве своем - на курортах долины Пазнаун, к которым относится и Ишгль.Такое соотношение, отмечает t-online, дает представление о возможных масштабах проблемы для Германии, ведь Австрию посещают несравнимо меньше норвежских горнолыжников, чем немецких. По данным немецкого еженедельника Focus от 17 марта, в одном только Гамбурге уже насчитывается свыше 80 человек, история заражения которых так или иначе связана с горнолыжным курортом Ишгль, в Дании их якобы свыше 100. Тут, соответственно, можно задаться вопросом, а сколько таких горнолыжников в России?Дания объявляет тирольские курорты зоной риска 9 марта, Германия - лишь 13 марта после того, как федеральные власти Австрии накануне вечером принимают решение о введении карантина в Тироле. К этому моменту из примерно 360 зарегистрированных в Австрии случаев заражения коронавирусом свыше 100 приходятся именно на эту федеральную землю, прежде всего - на долину Пазнаун и на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг."Многое указывает на то, что Ишгль стал тайным рассадником коронавируса в Европе - и что карантинные меры в Ишгле были приняты слишком поздно", - констатирует интернет-портал Focus online. А ведь первый случай заражения вирусом SARS-CoV-2 регистрируют на этом курорте, указывает t-online, еще 7 марта.Тест оказывается положительным у 36-летнего немца, бармена в популярном апре-ски-баре Kitzloch. Два дня спустя в ходе последующих проверок выясняется, что инфицированы еще 15 человек, с которыми он имел контакт. В тот же день, в понедельник 9 марта, это питейное заведение и целый ряд других закрываются. Но дневное катание и вечерняя жизнь на курорте продолжается до конца недели."Жадность одержала победу над ответственностью за здоровье граждан и гостей", - приходит к выводу австрийская газета Der Standard. По ее мнению, власти хотели "прихватить" хотя бы еще одну неделю горнолыжного сезона в интересах местного бизнеса. Сами власти решительно возражают и указывают, что решение досрочно прекратить сезон, официальное завершение которого первоначально было намечено на 2 мая, предотвратило приезд в Тироль 150 тысяч новых гостей.Тем временем интернет-портал еженедельника Der Spiegel приводит 17 марта сообщение, согласно которому коронавирус обнаружен у бармена в другом популярном тирольском горнолыжном курорте - Зёльдене, и 80 сотрудников отеля, в котором он работал, отправлены в карантин. А все те, кто долгими зимними вечерами толпились в последние недели у стойки этого бара, разъехались по всей Европе, Загрузка... dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: карантин, инфекция, курорт, пандемия, Китай, вирус — статья прочитана 187 раз Комментарии