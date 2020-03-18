Суд в США постановил прекратить процесс в отношении российской компании Конкорд 🔊 Воспроизвести Глава "Конкорда" Евгений Пригожин © Михаил Метцель/ТАСС



Суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в документе, поступившем в понедельник в электронную базу инстанции, сообщает



"Ходатайство властей удовлетворено", - отмечается в постановлении. Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые фигурировали в деле совместно в качестве "ответчиков "Конкорд". При этом дело "прекращено навсегда без права быть возвращенным в суд". Суд столичного округа Колумбия удовлетворил ходатайство американской прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывается вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в документе, поступившем в понедельник в электронную базу инстанции, сообщает ТАСС "Ходатайство властей удовлетворено", - отмечается в постановлении. Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые фигурировали в деле совместно в качестве "ответчиков "Конкорд". При этом дело "прекращено навсегда без права быть возвращенным в суд". Американская прокуратура просила суд прекратить процесс, поскольку власти пришли к выводу, что "дальнейшее производство по делу "Конкорда", российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности". Обвинение, в частности, опасалось, что продолжение разбирательства может привести к "риску раскрытия средств и методов работы правоохранительных органов".



При этом власти США подчеркивали, что намерены продолжить "свои усилия, направленные на то, чтобы взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".



Планировалось, что процесс по делу "Конкорд менеджмент и консалтинг" в суде округа Колумбия начнется в апреле.



О разбирательстве



В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора.



Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".



Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".



Власти РФ неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США. ТАСС Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, США, суд, санкции, Пригожин, Конкорд — статья прочитана 72 раза Комментарии