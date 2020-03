The Washington Post США : как Турция потеряла Россию и Запад 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Климентьев



Известный турецкий оппозиционный журналист, бежавший из Турции, не без злорадства пишет о внешнеполитических ошибках Эрдогана. По мнению автора, турецкий лидер, пытаясь играть на противоречиях между Россией и Западом, в итоге только настроил против себя обе стороны.



В этом месяце, когда Россия и Турция балансировали на грани прямой военной конфронтации в Сирии, Владимир Путин приветствовал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле. Хотя мне кажется, что слово «приветствовал» не совсем правильное.



По российскому государственному телевидению показали видеорепортаж на две минуты, который вызвал в Турции волну возмущения. Там показано, как Эрдоган со своей делегацией ждет в Кремле встречи с Путиным. Если точнее, их заставили ждать. Недовольство большими буквами написано на их лицах. В какой-то момент Эрдогану надоело стоять, и он садится. Поддерживающие турецкого президента СМИ отметили, что Путин печально известен поступками такого рода. Но на сей раз российское телевидение поставило несколько камер, чтобы запечатлеть эту сцену, добавив туда в качестве звукового сопровождения тикающие часы. Это было настоящее унижение. В этом месяце, когда Россия и Турция балансировали на грани прямой военной конфронтации в Сирии, Владимир Путин приветствовал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле. Хотя мне кажется, что слово «приветствовал» не совсем правильное.По российскому государственному телевидению показали видеорепортаж на две минуты, который вызвал в Турции волну возмущения. Там показано, как Эрдоган со своей делегацией ждет в Кремле встречи с Путиным. Если точнее, их заставили ждать. Недовольство большими буквами написано на их лицах. В какой-то момент Эрдогану надоело стоять, и он садится. Поддерживающие турецкого президента СМИ отметили, что Путин печально известен поступками такого рода. Но на сей раз российское телевидение поставило несколько камер, чтобы запечатлеть эту сцену, добавив туда в качестве звукового сопровождения тикающие часы. Это было настоящее унижение.



Эрдоган приехал, чтобы потребовать отчета от Москвы. 27 февраля сирийские войска, действующие при поддержке России, убили на севере страны 36 турецких солдат. Были опасения, что Эрдоган объявит войну. Но в итоге он решил поехать к Путину и ослабить напряженность. По этой причине ожидание перед встречей стало для Эрдогана еще более болезненным. Когда турецкий президент вернулся из Москвы с пустыми руками, его встретили язвительными комментариями.



Турция потеряла своих солдат в результате атаки, к которой были причастны русские. И несмотря на это, Эрдоган поехал встречаться с русскими. Это был просто очередной эпизод в очень непростых отношениях, которые за последние пять лет качались маятником от попыток завязать дружбу до неприкрытой враждебности.



Между двумя странами в ноябре 2015 года произошел скачок напряженности, когда Турция сбила российский самолет, который по-видимому нарушил ее воздушное пространство. Напряженность достигла своего пика, когда Путин обвинил Турцию в торговле газом с «Исламским государством» (запрещенная в России организация — прим. ред. ИноСМИ). В отличие от европейских лидеров, Путин подкрепил свои слова экономической силой, введя запрет на туристические поездки и торговое эмбарго, и в итоге вынудив Эрдогана извиниться.



Затем некие внутренние враги Эрдогана попытались его свергнуть. В тот вечер, когда западные лидеры молча наблюдали за развитием событий, Путин единственный направил Эрдогану послание с выражением поддержки. Кардинально изменив внешнеполитический курс своей страны, благодарный турецкий лидер решил наладить новые и весьма тесные отношения с Москвой. За следующие два с половиной года Эрдоган и Путин встречались 12 раз.



Торговля и туризм между Россией и Турцией быстро развивались. При помощи знаковых проектов, таких как трубопровод «Турецкий поток», который предназначен для подачи российского газа в Турцию, и «Аккую», в рамках которого строится первая в Турции атомная электростанция, Москва и Анкара перестали быть врагами и почти мгновенно превратились в друзей. Эрдоган, наконец, нашел партнера, который не докучал ему надоедливыми вопросами о правах человека, верховенстве закона и свободе прессы. Путин не настаивал на парламентском утверждении президентских решений и не посылал Эрдогану письма со словами «Не будь дураком».



Сирия играла важную роль в этих новых отношениях. Россия заполнила вакуум, образовавшийся после того, как США решили уйти из Сирии. Турция почувствовала угрозу и попросила у США ракеты «Пэтриот», но получила отказ. Анкара ощутила, что Запад ее изолирует.



В это время Путин вцепился в Эрдогана своими когтями, пригласив Турцию и Иран в Астану на переговоры по Сирии. Таким образом, ему удалось перетянуть на свою сторону члена НАТО и усилить собственные позиции. В июле 2017 года Эрдоган вызвал тревогу у НАТО, объявив о сделке с Россией, предусматривающей покупку зенитно-ракетных комплексов С-400. Это был первый случай, когда член трансатлантического альянса подписал соглашение с Россией о поставке оружия.



Эрдоган критику проигнорировал. Он думал, что ведет мастерскую игру, подавая Западу сигналы о том, что у него есть выбор. Однако он заблуждался, думая, что Путин надежный партнер. Турция ослабила связи с Западом, а Путин начал настаивать, чтобы Эрдоган отказался от своей враждебности в отношении режима Башара Асада, и потребовал от него прекратить поддержку радикальных исламистов. Февральское нападение на турецких солдат стало логичным следствием всего этого. Путин увидел, что у Эрдогана не осталось никаких вариантов, кроме России.



Первым позывом Запада было напомнить Турции о ненадежности ее нового друга. Оказавшись в тупике, Эрдоган разыграл последнюю карту и открыл границы для беженцев. Он уже давно шантажировал Европу, угрожая ей такими действиями. Но эти действия привели к прямо противоположному результату, поставив под угрозу сотни тысяч жизней. Приехав на прошлой неделе в Брюссель, чтобы обсудить проблему беженцев с руководством Евросоюза, Эрдоган ушел со встречи с пустыми руками, так как стороны не сумели договориться.



Турецкий президент уже довольно давно ведет опасную игру, настраивая Москву и Запад друг против друга. В итоге он потерял и тех, и других. Пожалуй, сейчас ему придется по-новому оценить знаменитое изречение турецкой дипломатии: «На Ближнем Востоке, если тебя не включили в список приглашенных на важный обед, надо проверить меню. Может быть, ваше имя там».



Автор: Джан Дюндар (Can Dundar) для The Washington Post, США, перевод ИноСМИ