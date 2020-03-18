Ученые в Австралии выяснили, как имунная система борется с коронавирусом 🔊 Воспроизвести EPA



Ученые из Австралии утверждают, что им удалось выяснить, как именно иммунная система человека борется с коронавирусом, сообщает



Результаты их исследований, опубликованные во вторник в журнале Nature Medicine, показывают, что механизм преодоления новой вирусной инфекции практически не отличается от борьбы с обычным гриппом.



А это значит, что исследование способно помочь в разработке вакцины от коронавируса.



На сегодняшний день во всем мире подтверждено более 190 тысяч случаев заражения; коронавирус унес жизни 7,5 тысяч человек. Ученые из Австралии утверждают, что им удалось выяснить, как именно иммунная система человека борется с коронавирусом, сообщает ВВС Результаты их исследований, опубликованные во вторник в журнале Nature Medicine, показывают, что механизм преодоления новой вирусной инфекции практически не отличается от борьбы с обычным гриппом.А это значит, что исследование способно помочь в разработке вакцины от коронавируса.На сегодняшний день во всем мире подтверждено более 190 тысяч случаев заражения; коронавирус унес жизни 7,5 тысяч человек.



Многие эксперты высоко отозвались об исследовании, которое проводилось в Институте инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне".



Что обнаружили ученые?



Выздоровление большинства людей, заразившихся Covid-19, наглядно свидетельствует о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять вирусу.



Но как именно происходит эта борьба? Это удалось установить австралийским ученым, которые выявили четыре вида иммунных клеток, которые участвуют в этом сражении.



В исследованиях принимали участие ранее не жаловавшиеся на здоровье добровольцы, у которых заболевание протекало в легкой форме.



PETER DOHERTY INSTITUTE Image caption Снимки легких показывают, как они очищаются от инфекции по мере появления иммунных клеток



Так, в одну из австралийских больниц попала 47-летняя женщина из Ухани, которая выздоровела через 14 дней.



В интервью Би-би-си профессор Кедзирска пояснила, что исследователи "в полном объеме изучили реакцию иммунной системы этой пациентки".



За три дня до того как женщина пошла на поправку, в ее крови были замечены специфические клетки. По словам Кедзирской, примерно в это же время незадолго до выздоровления те же клетки появляются и в крови болеющих обычным гриппом.



"Нас очень порадовали эти результаты и тот факт, что мы смогли зафиксировать появление иммунных клеток у инфицированных пациентов накануне клинического улучшения", - рассказала профессор Кедзирска, добавив, что более десятка ученых четыре недели круглосуточно проводили анализы, чтобы добиться этих результатов.



Как это может помочь в борьбе с коронавирусом?



"Когда вы знаете, в какой момент в действие вступают иммунные клетки, вы можете определить, на какой стадии излечения находится пациент"- поясняет декан Технологического университета Суинберна, профессор Брюс Томпсон.



В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег подчеркивает, что открытие ученых может ускорить разработку вакцины и потенциальных лекарств для лечения этой инфекции.



А Кэтрин Кедзирска уже поставила новую задачу: определить, почему в самых тяжелых случаях иммунная система слабее реагирует на источник болезни.



"Это ключ к пониманию того, чем отличались от остальных те, кто умер от вируса, или болеют вирусом в особо тяжелой форме, и с помощью этого ключа мы могли бы понять, как спасти их", - говорит профессор Кедзирска. "Это открытие важно тем, что мы впервые по-настоящему поняли, как наша иммунная система борется с новым коронавирусом", - говорит соавтор исследования, профессор Кэтрин Кедзирска.Многие эксперты высоко отозвались об исследовании, которое проводилось в Институте инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне".Выздоровление большинства людей, заразившихся Covid-19, наглядно свидетельствует о том, что иммунная система человека может эффективно противостоять вирусу.Но как именно происходит эта борьба? Это удалось установить австралийским ученым, которые выявили четыре вида иммунных клеток, которые участвуют в этом сражении.В исследованиях принимали участие ранее не жаловавшиеся на здоровье добровольцы, у которых заболевание протекало в легкой форме.Так, в одну из австралийских больниц попала 47-летняя женщина из Ухани, которая выздоровела через 14 дней.В интервью Би-би-си профессор Кедзирска пояснила, что исследователи "в полном объеме изучили реакцию иммунной системы этой пациентки".За три дня до того как женщина пошла на поправку, в ее крови были замечены специфические клетки. По словам Кедзирской, примерно в это же время незадолго до выздоровления те же клетки появляются и в крови болеющих обычным гриппом."Нас очень порадовали эти результаты и тот факт, что мы смогли зафиксировать появление иммунных клеток у инфицированных пациентов накануне клинического улучшения", - рассказала профессор Кедзирска, добавив, что более десятка ученых четыре недели круглосуточно проводили анализы, чтобы добиться этих результатов."Когда вы знаете, в какой момент в действие вступают иммунные клетки, вы можете определить, на какой стадии излечения находится пациент"- поясняет декан Технологического университета Суинберна, профессор Брюс Томпсон.В свою очередь министр здравоохранения Австралии Грег подчеркивает, что открытие ученых может ускорить разработку вакцины и потенциальных лекарств для лечения этой инфекции.А Кэтрин Кедзирска уже поставила новую задачу: определить, почему в самых тяжелых случаях иммунная система слабее реагирует на источник болезни."Это ключ к пониманию того, чем отличались от остальных те, кто умер от вируса, или болеют вирусом в особо тяжелой форме, и с помощью этого ключа мы могли бы понять, как спасти их", - говорит профессор Кедзирска. bbc.com Категории: в мире, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, Китай, вирус, Австралия, пандемия — статья прочитана 205 раз Комментарии