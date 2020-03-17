Президент Литвы: Важно, чтобы остались рейсы между Франкфуртом и Вильнюсом 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что Литве очень важно сохранить рейсы между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы обеспечить безопасное возвращение литовцев домой.



Он утверждает, что обсудил этот вопрос во время телефонной беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.



"Я поднял вопрос о сохранении рейсов между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы граждане Литвы и Балтийских стран могли бы быстро и безопасно возвращаться домой через Франкфурт", – написал Г. Науседа во вторник в социальной сети "Фейсбук".



До сих пор из Франкфурта в Вильнюс летала авиакомпания Lufthansa. Вильнюсский аэропорт сообщает, что запланированный на вечер вторника рейс отозван.



Он поблагодарил президента Германии за его вовлеченность в разрешение ситуации на германо-польской границе. Президенты также обсудили сотрудничество в организации паромов в Клайпеду, отметил Г. Науседа.



Многие литовцы застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы иностранцам, стремясь замедлить распространение коронавируса.



С понедельника в Литве объявлен карантин, в страну могут въезжать только граждане Литвы и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране. Но Литва предоставляет коридор для транзита иностранцев, следующих на родину. Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что Литве очень важно сохранить рейсы между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы обеспечить безопасное возвращение литовцев домой.Он утверждает, что обсудил этот вопрос во время телефонной беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером."Я поднял вопрос о сохранении рейсов между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы граждане Литвы и Балтийских стран могли бы быстро и безопасно возвращаться домой через Франкфурт", – написал Г. Науседа во вторник в социальной сети "Фейсбук".До сих пор из Франкфурта в Вильнюс летала авиакомпания Lufthansa. Вильнюсский аэропорт сообщает, что запланированный на вечер вторника рейс отозван.Он поблагодарил президента Германии за его вовлеченность в разрешение ситуации на германо-польской границе. Президенты также обсудили сотрудничество в организации паромов в Клайпеду, отметил Г. Науседа.Многие литовцы застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы иностранцам, стремясь замедлить распространение коронавируса.С понедельника в Литве объявлен карантин, в страну могут въезжать только граждане Литвы и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране. Но Литва предоставляет коридор для транзита иностранцев, следующих на родину. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 79 раз Комментарии