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Президент Литвы: Важно, чтобы остались рейсы между Франкфуртом и Вильнюсом
Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что Литве очень важно сохранить рейсы между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы обеспечить безопасное возвращение литовцев домой.
Он утверждает, что обсудил этот вопрос во время телефонной беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Я поднял вопрос о сохранении рейсов между Франкфуртом и Вильнюсом, чтобы граждане Литвы и Балтийских стран могли бы быстро и безопасно возвращаться домой через Франкфурт", – написал Г. Науседа во вторник в социальной сети "Фейсбук".
До сих пор из Франкфурта в Вильнюс летала авиакомпания Lufthansa. Вильнюсский аэропорт сообщает, что запланированный на вечер вторника рейс отозван.
Он поблагодарил президента Германии за его вовлеченность в разрешение ситуации на германо-польской границе. Президенты также обсудили сотрудничество в организации паромов в Клайпеду, отметил Г. Науседа.
Многие литовцы застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы иностранцам, стремясь замедлить распространение коронавируса.
С понедельника в Литве объявлен карантин, в страну могут въезжать только граждане Литвы и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране. Но Литва предоставляет коридор для транзита иностранцев, следующих на родину.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Германия, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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