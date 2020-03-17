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Умер Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов © Валерий Шарифулин/ТАСС


Умер писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Сергей Шаргунов.

Информацию о смерти Лимонова «Медузе» подтвердили в «Другой России». Писателю было 77 лет.

По данным Mash, Лимонов умер из-за осложнений после операции.

Как пишет издание, 17 марта он «перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер.»

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Эдуа́рд Вениами́нович Лимо́нов (Саве́нко) (род. 22 февраля 1943, Дзержинск, Горьковская область) — русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии. Инициатор Комитета национального спасения по уличному опротестованию парламентских выборов 2011 года как заведомо несвободных.
2 марта 2009 года Лимонов декларировал своё намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Центризбирком РФ отказал ему в регистрации.
ru.wikipedia.org, ТАСС
Категории: общество, культура, в России
Ключевые слова: кончина, писатель, Эдуард Лимонов
География: Россия
статья прочитана 222 раза
добавлена сегодня, 17 марта, 19:19

Комментарии

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17 марта, 19:51
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Интересный человек. Соболезнования родным и близким.
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