Умер Эдуард Лимонов 🔊 Воспроизвести Эдуард Лимонов © Валерий Шарифулин/ТАСС



Умер писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Сергей Шаргунов.



Информацию о смерти Лимонова «Медузе» подтвердили в «Другой России». Писателю было 77 лет.



По данным Mash, Лимонов умер из-за осложнений после операции.



Как пишет издание, 17 марта он «перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер.»



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Эдуа́рд Вениами́нович Лимо́нов (Саве́нко) (род. 22 февраля 1943, Дзержинск, Горьковская область) — русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии. Инициатор Комитета национального спасения по уличному опротестованию парламентских выборов 2011 года как заведомо несвободных. Умер писатель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Сергей Шаргунов.Информацию о смерти Лимонова «Медузе» подтвердили в «Другой России». Писателю было 77 лет.По данным Mash, Лимонов умер из-за осложнений после операции.Как пишет издание, 17 марта он «перенес сразу 2 операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление, великий писатель умер.»* * *Эдуа́рд Вениами́нович Лимо́нов (Саве́нко) (род. 22 февраля 1943, Дзержинск, Горьковская область) — русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии (НБП), нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия» (коалиция в настоящий момент неактивна). Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации (деятельность в которой была им приостановлена до созыва очной сессии). Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» — гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии. Инициатор Комитета национального спасения по уличному опротестованию парламентских выборов 2011 года как заведомо несвободных. 2 марта 2009 года Лимонов декларировал своё намерение стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года. Центризбирком РФ отказал ему в регистрации. ru.wikipedia.org , ТАСС Категории: общество, культура, в России Ключевые слова: кончина, писатель, Эдуард Лимонов География: Россия — статья прочитана 222 раза Комментарии