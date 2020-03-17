Коронавирус разогнал всю российскую оппозицию 🔊 Воспроизвести



Форум свободной России не соберется в Литве, чтобы пополнить «список Путина», сообщает



Очередной Форум свободной России (ФСР) в Вильнюсе должен был пройти 24-25 апреля. Предполагалось выработать отношение к поправкам к Конституции и общероссийскому голосованию, а также поговорить о перспективах переформатирования политического режима в РФ. Одним из главных решений по традиции должно было стать очередное пополнение пресловутого «списка Путина». Однако собрать данное мероприятие в Литве, только что закрывшей свои границы из-за коронавируса, оказалось невозможным.



Организаторы ФСР, правда, заявили, что он перенесен на неопределенный срок по многочисленным просьбам участников. Форум свободной России не соберется в Литве, чтобы пополнить «список Путина», сообщает Независимая газета Очередной Форум свободной России (ФСР) в Вильнюсе должен был пройти 24-25 апреля. Предполагалось выработать отношение к поправкам к Конституции и общероссийскому голосованию, а также поговорить о перспективах переформатирования политического режима в РФ. Одним из главных решений по традиции должно было стать очередное пополнение пресловутого «списка Путина». Однако собрать данное мероприятие в Литве, только что закрывшей свои границы из-за коронавируса, оказалось невозможным.Организаторы ФСР, правда, заявили, что он перенесен на неопределенный срок по многочисленным просьбам участников. Однако именно литовские власти по сравнению с соседями принимают против эпидемии коронавируса наиболее жесткие ограничительные меры. В республике уже введен режим чрезвычайной ситуации. В Вильнюсе закрыты все детские сады, школы и университеты. Временно введен полный запрет и на проведение массовых мероприятий в помещениях.



«Постоянный комитет ФСР принял решение о переносе IX Форума – мы проведем мероприятие в максимально короткие сроки как только будут сняты эпидемиологические ограничения», – пояснили организаторы.



При этом именно сбор в Вильнюсе этой весной вызвал особый интерес у оппозиционных активистов, поскольку в России серьезно обострилась политическая ситуация в связи с конституционной реформой и решением о праве нынешнего президента участвовать в выборах 2024 года.



В программе ФСР первым пунктом как раз и значилась тема «Конституционное переформатирование: предварительные итоги и перспективы». Модератором планировал выступить украинский журналист Евгений Киселев, а одним из спикеров значился экс-советник президента РФ по экономике Андрей Илларионов. Организатор ФСР и его главный спикер Гарри Каспаров должен был выступить на панели «Диктатура как сломанная машина времени» вместе с писателем Владимиром Сорокиным.



Предполагалось также создать из региональных активистов – участников ФСР некий «кадровый резерв» оппозиции. Он должен был представлять собой «сообщество активистов, предпринимателей, ученых, деятелей культуры, видящих Россию в будущем частью цивилизованного мирового сообщества и готовых участвовать в осуществлении «демократического транзита» в нашей стране».



По словам соонователя ФСР Ивана Тютрина, с заявками из России действительно был рекорд: «Мы остановили прием на отметке в 480, поскольку у нас традиционно 25-30 гостей из Литвы бывает и не менее 30 журналистов». В результате планировалось участие 304 человек из РФ, 176-и – из-за ее пределов, а именно, из 27 стран. География обширная – 54 региона, политический спектр широкий - «Открытая Россия», партия Дмитрия Гудкова, ПАРНАС, «Солидарность», отдельные люди из «Яблока» и региональных штабов Алексея Навального.



Между тем, по словам Тютрина, по «списку Путина» была сформирована новая рабочая группа. Ею уже предложены такие фигуранты как премьер Михаил Мишустин, депутат Госдумы Валентина Терешкова и другие парламентарии, которые активно проявили себя в подготовке и принятии поправок в Конституцию.Есть и целый список следователей, прокуроров и судей, участвовавших в ряде «политических процессов» последнего времени.



Тютрин пояснил «НГ», что оппозиционеры надеются на ослабление коронавируса к лету и готовы реанимировать IX Форум уже в начале осени. ng.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: форум, оппозиция, Свободная Россия, карантин, коронавирус География: Литва — статья прочитана 208 раз Комментарии