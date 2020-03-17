В Литве на время останавливаются медпроверки призывников 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Во вторник литовская армия сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников.



Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок.



"С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.



Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.



В понедельник к службе Батальона общей поддержки им Великого князя Литвы Витяниса приступили 170 призывников и добровольцев.



11 мая еще 60 граждан приступят к службе в ВМС Литвы. Во вторник литовская армия сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников.Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок."С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.В понедельник к службе Батальона общей поддержки им Великого князя Литвы Витяниса приступили 170 призывников и добровольцев.11 мая еще 60 граждан приступят к службе в ВМС Литвы. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, призывники, карантин, распространение, коронавирус, медобследование География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии