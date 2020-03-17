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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве на время останавливаются медпроверки призывников
Во вторник литовская армия сообщила, что до 3 апреля останавливает проверку здоровья призывников.
Сообщается, что данные призывникам указания прибыть на проверку здоровья отменяются или переносятся на более поздний срок.
"С каждым призывником свяжутся индивидуально и согласуют новое время проверки здоровья", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.
Служба военной обязанности и комплектации просят призывников, которым даны указания предоставить документы или связаться, делать это удаленным способом.
В понедельник к службе Батальона общей поддержки им Великого князя Литвы Витяниса приступили 170 призывников и добровольцев.
11 мая еще 60 граждан приступят к службе в ВМС Литвы.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, призывники, карантин, распространение, коронавирус, медобследование
География: Литва
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