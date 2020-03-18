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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ Литвы просят помощи государства в связи с коронавирусом
Во вторник средства массовой информации (СМИ) Литвы попросили власти отложить уплату налогов и предоставить государственную субсидию с тем, чтобы сократить последствия коронавируса COVID-19.
В открытом обращении говорится, что заказчики рекламы отзывают заказы, издания отзываются из закрывающихся торговых точек.
"Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, отзывов заказов на печатные издания от закрывающихся мест торговли создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровне", – говорится в обращении.
Представители СМИ предупреждают, что уже сталкиваются с финансовыми проблемами, а с началом карантина и без госпомощи, функционирование СМИ может стать "практически невозможным".
"Прогнозируется, что общее сокращение рынка рекламы может составить 60 млн евро в год", – утверждают представители СМИ.
Это обращение подписали руководители национальной ассоциации печати Nacionaline spauda, Ассоциации издателей национальных, районных и городских газет, Литовского радио и телевидения, интернет-СМИ.
Они просят отложить на 4 месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать фонд, упростить публичные закупки для СМИ.
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: убытки, СМИ, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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