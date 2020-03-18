СМИ Литвы просят помощи государства в связи с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Во вторник средства массовой информации (СМИ) Литвы попросили власти отложить уплату налогов и предоставить государственную субсидию с тем, чтобы сократить последствия коронавируса COVID-19.



В открытом обращении говорится, что заказчики рекламы отзывают заказы, издания отзываются из закрывающихся торговых точек.



"Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, отзывов заказов на печатные издания от закрывающихся мест торговли создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровне", – говорится в обращении.



Представители СМИ предупреждают, что уже сталкиваются с финансовыми проблемами, а с началом карантина и без госпомощи, функционирование СМИ может стать "практически невозможным".



"Прогнозируется, что общее сокращение рынка рекламы может составить 60 млн евро в год", – утверждают представители СМИ.



Это обращение подписали руководители национальной ассоциации печати Nacionaline spauda, Ассоциации издателей национальных, районных и городских газет, Литовского радио и телевидения, интернет-СМИ.



Они просят отложить на 4 месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать фонд, упростить публичные закупки для СМИ. Во вторник средства массовой информации (СМИ) Литвы попросили власти отложить уплату налогов и предоставить государственную субсидию с тем, чтобы сократить последствия коронавируса COVID-19.В открытом обращении говорится, что заказчики рекламы отзывают заказы, издания отзываются из закрывающихся торговых точек."Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, отзывов заказов на печатные издания от закрывающихся мест торговли создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровне", – говорится в обращении.Представители СМИ предупреждают, что уже сталкиваются с финансовыми проблемами, а с началом карантина и без госпомощи, функционирование СМИ может стать "практически невозможным"."Прогнозируется, что общее сокращение рынка рекламы может составить 60 млн евро в год", – утверждают представители СМИ.Это обращение подписали руководители национальной ассоциации печати Nacionaline spauda, Ассоциации издателей национальных, районных и городских газет, Литовского радио и телевидения, интернет-СМИ.Они просят отложить на 4 месяца уплату налогов компаниям сектора СМИ, предоставить госсубсидию для зарплат, создать фонд, упростить публичные закупки для СМИ. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: убытки, СМИ, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии