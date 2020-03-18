Сейм разрешил государству позаимствовать до 5, 4 млрд евро 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовский парламент разрешил повысить с 904,6 млн до 5,4 млрд евро чистый лимит заимствований правительства в этом году. Дополнительные средства необходимы для компенсации сокращения казначейских доходов и сокращения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику Литвы.



За закон об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы проголосовали 107 членов сейма.



Лимит обязательств под гарантии предприятия Investiciju ir verslo garantijos (Invega) и Гарантийного фонда сельского хозяйства повышается с 267,77 до 768 млн евро.



В принятых поправках сейм закрепил и новые лимиты госгарантий по кредитам, используемых в случаях экстремальных ситуаций для поощрения экономики и повышения ликвидности. Общая сумма таких обязательств, принимаемых в 2020 году, одновременно не сможет превышать 500 млн евро. Во вторник литовский парламент разрешил повысить с 904,6 млн до 5,4 млрд евро чистый лимит заимствований правительства в этом году. Дополнительные средства необходимы для компенсации сокращения казначейских доходов и сокращения влияния кризиса, вызванного коронавирусом, на экономику Литвы.За закон об утверждении финансовых показателей госбюджета и бюджетов самоуправлений Литвы проголосовали 107 членов сейма.Лимит обязательств под гарантии предприятия Investiciju ir verslo garantijos (Invega) и Гарантийного фонда сельского хозяйства повышается с 267,77 до 768 млн евро.В принятых поправках сейм закрепил и новые лимиты госгарантий по кредитам, используемых в случаях экстремальных ситуаций для поощрения экономики и повышения ликвидности. Общая сумма таких обязательств, принимаемых в 2020 году, одновременно не сможет превышать 500 млн евро. Министр финансов Вилюс Шапока отметил, что правительство будет заимствовать и в Литве, и на международных рынках. Министр также подчеркнул, что сумма в 5,4 млрд евро не является окончательной.



В. Шапока также сообщил членам комитета, что Литва уже начала поиск кредитодателей.



"Мы обратились в международные организации с тем, чтобы быть первыми в очереди, если потребуется", – добавил министр.



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Жители Литвы, лишившиеся трети доходов, смогут отложить уплату взносов, решил во вторник сейм.



Согласно принятому закону, банки и другие получали кредитов должны будут не менее чем на три месяца остановить уплату взносов, если люди по не зависящим от их причинам потеряли более трети доходов и попросят о переносе платы.



За такие поправки проголосовали 102 члена сейма.



Кабмин предложил обязать банки предоставлять "отпуска" в случае, если люди потеряют основную часть или все доходы. Парламентарии сочли формулировку "основная часть" слишком абстрактной и допускающей различную трактовку.



Сейчас выплату кредита можно отложить в следующих случаях: когда расторгается брак, умирает супруг взявшего кредит, либо кто-то из супругов лишается работы или признается нетрудоспособным или частично нетрудоспособным.



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Во вторник литовский парламент принял поправки, согласно которым выплаты родителям, присматривающим за детьми детсадовского возраста и учениками начальных школ, будут действовать во время всего периода карантина.



Во вторник единогласно за это проголосовали 100 депутатов. Таким образом был изменен порядок выплат по болезни в случае объявления правительством экстремальной ситуации или карантина государственного уровня.



Поправки, выдвинутые Министерством социальной защиты и труда, вступят в силу, когда их подпишет президент Гитанас Науседа.



Поправки были приняты в течение одного дня в порядке особой срочности.



До сих пор эти выплаты родителям предусматривались на две недели карантина.



В случае экстремальной ситуации выплата будет осуществляться до тех пор, пока это положение закончится, либо будет отозван карантин. Выплата составляет 65,94% зарплаты до уплаты налогов.



В поправках также устанавливается, что такую выплату могут получать и бабушка или дедушка ребенка, если у обоих или у родителя одиночки нет возможности работать удаленно, либо если работодатель не объявил простой.



Предусмотрена более значительная выплата работникам, которые заразились, выполняя должностные обязанности. Если специалисты здравоохранения, должностные лица или прочие работники во время выполнения своей работы заражаются болезнью, из-за которой объявлена экстремальная ситуация, им полагается выплата по болезни максимального размера.



В таком случае они будут получать 100% заработной платы, получаемой после уплаты налогов или 77,58% зарплаты до их уплаты. В данный момент медики получают обычную выплату по болезни – 62,06% от зарплаты до уплаты налогов.



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Литовский парламент утвердил экономические меры помощи бизнесу и работникам для сокращения негативных последствий кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.



Сейм решил, что если работодатель объявляет простой в случае экстремальной ситуации или карантина, и во время этого простоя сохраняется рабочие места, то получит субсидию для зарплат работников.



Субсидии будут двух размеров.



Предприятия, деятельность которых в экстремальной ситуации или в карантине не будет запрещена, но по различным причинам будет ограничена, получат субсидию в размере 60% зарплат. Остальную часть зарплат работников работодатель должен будет заплатить за счет собственных средств. На это из бюджета потребуется выделить около 300 млн. евро.



Размер других субсидий будет составлять 90% заработной платы, они будут выплачиваться предприятиям, которые будут вынуждены полностью остановить деятельность. Тогда 10% зарплаты выплачивает работодатель. Пока нет данных о том, сколько средств государству потребуется на это.



В обоих случаях, субсидия, которую получит от государства работодатель на работника, не может превышать минимальную месячную зарплату (ММЗ), 607 евро. К этой сумме еще добавляется 10% или 40% зарплаты, которую выплачивает работодатель. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: сейм, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 163 раза Комментарии