Делегация Кабмина Литвы прибыла в Польшу, чтобы выяснить вопрос репатриации и очередей 🔊 Воспроизвести



Делегация литовского правительства во вторник прибыла в Польшу, чтобы прояснить вопросы возвращения граждан Литвы, застрявших в Польше, и растущих очередей грузовиков на границе.



Представитель главы МИД Линаса Линкявичюса по связям с общественностью Раса Якилайтене информировала BNS, что самолет ВВС Литвы с делегацией во вторник после обеда приземлился в Польше.



На переговорах в Польше страну будут представлять министр иностранных дел Линас Линкявичюс, вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма, первый заместитель правительственной канцелярии Дейвидас Матулёнис, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщил Кабмин.



Много литовцев застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы для иностранцев, стремясь замедлить распространение вируса COVID-19.



Проезд грузовому транспорту разрешено, однако из-за проверок очередь из фур уже достигает почти 50 км на КПП Кальвария-Будзиско.



С. Сквернялис сказал, что ранее получил обещание польского премьера о том, что для повышения пропускной способности будет открыт еще один КПП В Лаздияй (Огородники). Во вторник после обеда второй КПП был открыт. Делегация литовского правительства во вторник прибыла в Польшу, чтобы прояснить вопросы возвращения граждан Литвы, застрявших в Польше, и растущих очередей грузовиков на границе.Представитель главы МИД Линаса Линкявичюса по связям с общественностью Раса Якилайтене информировала BNS, что самолет ВВС Литвы с делегацией во вторник после обеда приземлился в Польше.На переговорах в Польше страну будут представлять министр иностранных дел Линас Линкявичюс, вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма, первый заместитель правительственной канцелярии Дейвидас Матулёнис, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщил Кабмин.Много литовцев застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы для иностранцев, стремясь замедлить распространение вируса COVID-19.Проезд грузовому транспорту разрешено, однако из-за проверок очередь из фур уже достигает почти 50 км на КПП Кальвария-Будзиско.С. Сквернялис сказал, что ранее получил обещание польского премьера о том, что для повышения пропускной способности будет открыт еще один КПП В Лаздияй (Огородники). Во вторник после обеда второй КПП был открыт. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 162 раза Комментарии