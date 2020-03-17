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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Делегация Кабмина Литвы прибыла в Польшу, чтобы выяснить вопрос репатриации и очередей
Делегация литовского правительства во вторник прибыла в Польшу, чтобы прояснить вопросы возвращения граждан Литвы, застрявших в Польше, и растущих очередей грузовиков на границе.
Представитель главы МИД Линаса Линкявичюса по связям с общественностью Раса Якилайтене информировала BNS, что самолет ВВС Литвы с делегацией во вторник после обеда приземлился в Польше.
На переговорах в Польше страну будут представлять министр иностранных дел Линас Линкявичюс, вице-министр внутренних дел Чесловас Мулма, первый заместитель правительственной канцелярии Дейвидас Матулёнис, глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, сообщил Кабмин.
Много литовцев застряли на границе Польши и Германии, когда Польша закрыла границы для иностранцев, стремясь замедлить распространение вируса COVID-19.
Проезд грузовому транспорту разрешено, однако из-за проверок очередь из фур уже достигает почти 50 км на КПП Кальвария-Будзиско.
С. Сквернялис сказал, что ранее получил обещание польского премьера о том, что для повышения пропускной способности будет открыт еще один КПП В Лаздияй (Огородники). Во вторник после обеда второй КПП был открыт.
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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