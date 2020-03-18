По работе сейма Литвы нет ясности – спикер 🔊 Воспроизвести Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Спикер сейма Литвы Викторас Пранкцетис утверждает, что пока нет ясности по поводу того, как литовский парламент будет работать в условиях карантина.



"Ясности пока нет, и не может быть, поскольку мы должны реагировать на ситуацию", – сказал он журналистам во вторник.



"Если появятся болеющие здесь, в сейме, то конечно, мы будем вынуждены четко заявить, что тогда все идем на карантин", – добавил он.



Он также отметил, что у сейма нет других способов принятия закона, как физическое присутствие на заседании.



Предварительно, 24 марта сейм вновь соберется на планарное заседание.



С целью замедления распространения коронавируса в Литве введен карантин с понедельника. Спикер сейма Литвы Викторас Пранкцетис утверждает, что пока нет ясности по поводу того, как литовский парламент будет работать в условиях карантина."Ясности пока нет, и не может быть, поскольку мы должны реагировать на ситуацию", – сказал он журналистам во вторник."Если появятся болеющие здесь, в сейме, то конечно, мы будем вынуждены четко заявить, что тогда все идем на карантин", – добавил он.Он также отметил, что у сейма нет других способов принятия закона, как физическое присутствие на заседании.Предварительно, 24 марта сейм вновь соберется на планарное заседание.С целью замедления распространения коронавируса в Литве введен карантин с понедельника. * * *



В период карантина в связи с коронавирусом COVID-19 правительство Литвы, советы самоуправлений, комитеты и комиссии сейма смогут проводить заседания и принимать решения удаленным способом.



Во вторник сейм в порядке особой срочности принял соответствующие поправки к законам.



Заседания и совещания правительства "удаленным путем в реальном времени могут осуществляться за счет электронных средств связи" в случаях войны, чрезвычайного положения, мобилизации, карантина, экстремальной ситуации или экстремального происшествия, в прочих неотложных случаях.



Таким образом, при принятии правительственных постановлений, решений, резолюций, должна будет обеспечена идентификация члена правительства и установление результатов его голосования.



Такая возможность предусмотрено и в законе о местном самоуправлении.



"Карантин сегодня объявлен на достаточно короткий срок, но я, полагаю, что он продлится дольше", – сказала глава МВД Рита Тамушунене, представляя один из проектов.



Согласно принятым поправкам к уставу сейма, разрешение на проведение заседаний комитетов и комиссий сейма удаленным способом выдает правление парламента. Такие заседания могут проходить только в случае объявления экстремальной ситуации.



Для того, чтобы остановить распространение коронавируса с понедельника в Литве вступил в силу карантин, ранее была объявлена экстремальная ситуация. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: парламент, работа, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии