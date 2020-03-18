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По работе сейма Литвы нет ясности – спикер

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис


Спикер сейма Литвы Викторас Пранкцетис утверждает, что пока нет ясности по поводу того, как литовский парламент будет работать в условиях карантина.

"Ясности пока нет, и не может быть, поскольку мы должны реагировать на ситуацию", – сказал он журналистам во вторник.

"Если появятся болеющие здесь, в сейме, то конечно, мы будем вынуждены четко заявить, что тогда все идем на карантин", – добавил он.

Он также отметил, что у сейма нет других способов принятия закона, как физическое присутствие на заседании.

Предварительно, 24 марта сейм вновь соберется на планарное заседание.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве введен карантин с понедельника.
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В период карантина в связи с коронавирусом COVID-19 правительство Литвы, советы самоуправлений, комитеты и комиссии сейма смогут проводить заседания и принимать решения удаленным способом.

Во вторник сейм в порядке особой срочности принял соответствующие поправки к законам.

Заседания и совещания правительства "удаленным путем в реальном времени могут осуществляться за счет электронных средств связи" в случаях войны, чрезвычайного положения, мобилизации, карантина, экстремальной ситуации или экстремального происшествия, в прочих неотложных случаях.

Таким образом, при принятии правительственных постановлений, решений, резолюций, должна будет обеспечена идентификация члена правительства и установление результатов его голосования.

Такая возможность предусмотрено и в законе о местном самоуправлении.

"Карантин сегодня объявлен на достаточно короткий срок, но я, полагаю, что он продлится дольше", – сказала глава МВД Рита Тамушунене, представляя один из проектов.

Согласно принятым поправкам к уставу сейма, разрешение на проведение заседаний комитетов и комиссий сейма удаленным способом выдает правление парламента. Такие заседания могут проходить только в случае объявления экстремальной ситуации.

Для того, чтобы остановить распространение коронавируса с понедельника в Литве вступил в силу карантин, ранее была объявлена экстремальная ситуация.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: парламент, работа, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 марта, 09:30

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