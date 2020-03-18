Глава Минфина Литвы не исключает возможность корректировки бюджета в этом году

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предупреждает, что поскольку государство стремиться помочь бизнесу и работникам, сократив негативные последствия кризиса, связанного с коронавирусом, позднее сейму, возможно, придется пересмотреть доходы и расходы бюджета.
"Я не исключаю возможности того, что потребуется время для того, чтобы вернуться и пересмотреть бюджет", – заявил во вторник В. Шапока.
Во вторник сейм приступил к рассмотрению утвержденного правительством плана экономических мер на 5 млрд евро, который будет способствовать смягчению последствий кризиса для работников и компаний, также планируется повысить лимит госзаимствований до 5,4 млрд евро.
"Судя по ситуации, мы полагаем, что в данный момент этих инструментов достаточно, поскольку накоплены резервы в нескольких фондах, которые можно использовать", – сказал министр.
Минфин утверждает, что падение доходов сектора власти в связи с экстремальной ситуацией может быть похожим на 2008-2009 годы. Подсчитано, что доходы сектора власти сократятся на 4,21 млрд евро, поэтому планируется повысить лимит заимствований.
В этом году план по доходам госбюджета составляет 11,53 млрд евро, включая 1,982 млрд евро помощи ЕС и других организаций, в данный момент расходы намечены в размере 12,779 млрд евро (включая 2,236 млрд. евро помощи ЕС и другой международной помощи).
Планирующийся дефицит госбюджета составляет 1,248 млрд евро, между тем, общий профицит публичных финансов в размере 0,2% внутреннего валового продукта (ВВП).
Центробанк Литвы предупредил, что экономика страны в этом году сократится более чем на один процент.
В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда – на здравоохранение, на сохранение рабочих мест и ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд евро составят меры Центробанка Литвы.
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В данный момент невозможно точно прогнозировать, когда удастся справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, поэтому план экономических мер, подготовленный правительством, должен постоянно пересматриваться и возможно корректироваться, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.
Во вторник он заявил, что Литве придется брать большие займы, поскольку государственные доходы несомненно сократятся.
"Очевидно, что поступления в госказну сократятся, поскольку мы разрешаем отложить уплату налогов, взносы в Фонд соцстрахования (Sodra). Мы должны позаимствовать не только для возвращения кредитов, которые мы должны вернуть, но и для покрытия сокращающихся доходов, чтобы могли инвестировать и поощрять экономику", – сказал В. Шапока журналистам в сейме.
По его словам, сейчас базовый сценарий предусматривает, что с ситуацией справятся в первом полугодии, но никто не исключает и возможности того, что новый вирус станет постоянным спутником, как грипп.
"По этой причине что-то прогнозировать точно сейчас невозможно. Я думаю, что этот план, который мы подготовили, который большинство поддерживает, мы точно периодически будем пересматривать, реагируя на то, что происходит в мире и в Литве", – сказал министр.
Однако он подчеркнул, что Литва сейчас лучше готова к таким шокам, чем десятилетие назад.
В этом году план по доходам госбюджета составляет 11,53 млрд евро, включая 1,982 млрд евро помощи ЕС и других организаций, в данный момент расходы намечены в размере 12,779 млрд евро (включая 2,236 млрд. евро помощи ЕС и другой международной помощи).
Планирующийся дефицит госбюджета составляет 1,248 млрд евро, между тем, общий профицит публичных финансов в размере 0,2% внутреннего валового продукта (ВВП).
Центробанк Литвы предупредил, что экономика страны в этом году сократится более чем на один процент.
В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда – на здравоохранение, на сохранение рабочих мест и ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд евро составят меры Центробанка Литвы.
* * *
В данный момент невозможно точно прогнозировать, когда удастся справиться с кризисом, вызванным коронавирусом, поэтому план экономических мер, подготовленный правительством, должен постоянно пересматриваться и возможно корректироваться, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.
Во вторник он заявил, что Литве придется брать большие займы, поскольку государственные доходы несомненно сократятся.
"Очевидно, что поступления в госказну сократятся, поскольку мы разрешаем отложить уплату налогов, взносы в Фонд соцстрахования (Sodra). Мы должны позаимствовать не только для возвращения кредитов, которые мы должны вернуть, но и для покрытия сокращающихся доходов, чтобы могли инвестировать и поощрять экономику", – сказал В. Шапока журналистам в сейме.
По его словам, сейчас базовый сценарий предусматривает, что с ситуацией справятся в первом полугодии, но никто не исключает и возможности того, что новый вирус станет постоянным спутником, как грипп.
"По этой причине что-то прогнозировать точно сейчас невозможно. Я думаю, что этот план, который мы подготовили, который большинство поддерживает, мы точно периодически будем пересматривать, реагируя на то, что происходит в мире и в Литве", – сказал министр.
Однако он подчеркнул, что Литва сейчас лучше готова к таким шокам, чем десятилетие назад.