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Будет открыт погранпункт в Лаздияй – премьер Литвы



С Польшей достигнуто соглашение о том, что на границе с Литвой будет открыт контрольный програнпункт в Лаздияй-Огородники, сообщил во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Я получил сообщение премьер-министра Польши о том, что будет открыт погранпункт Лаздияй-Огородники на литовско-польской границе и весь транспорт, которому разрешено, двинется", – сказал он.

В данный момент грузовой транспорт, перевозящий товары и пищевые продукты может пересекать литовско-польскую границу только на КПП Кальвария-Будзиско. Здесь образовалась очередь грузовиков почти в 50 километров.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 15:51

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