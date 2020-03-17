Установлен еще один случай COVID-19 в Литве, всего – 22 🔊 Воспроизвести



Во вторник в Литве выявлен еще один случай коронавируса COVID -19, в целом этот вирус выявлен у 22 человек в стране.



Министерство здравоохранения сообщило, что заболевший человек недавно вернулся из Голландии. Он изолирован, находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.



Клиника сообщила, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Голландии. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.



Начато эпидемиологическое расследование в связи с новым случаем.



Немногим ранее во вторник в Литве были выявлены: два случая в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.



В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР), он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое обследование.



В целом в стране выявлены 22 случая этого коронавируса. Первая пациентка, у которой был выявлен вирус, уже выздоровела и отпущена из больницы домой. Во вторник в Литве выявлен еще один случай коронавируса COVID -19, в целом этот вирус выявлен у 22 человек в стране.Министерство здравоохранения сообщило, что заболевший человек недавно вернулся из Голландии. Он изолирован, находится на лечении в Вильнюсской клинике Сантарос.Клиника сообщила, что мужчина средних лет 6–9 марта побывал в Голландии. 15 марта он плохо себя почувствовал и обратился в Центр инфекционных заболеваний.Начато эпидемиологическое расследование в связи с новым случаем.Немногим ранее во вторник в Литве были выявлены: два случая в Клайпеде у людей, вернувшихся из Северной Италии и Дании, еще один случай – в Вильнюсе, у человека, вернувшегося из Чехии.В ночь на вторник был выявлен случай заражения COVID-19 в Паневежисе. Этот случай является тяжелым. Инфекция установлена у вернувшегося из Южно-Африканской Республики (ЮАР), он находится в Паневежской больнице, начато эпидемиологическое обследование.В целом в стране выявлены 22 случая этого коронавируса. Первая пациентка, у которой был выявлен вирус, уже выздоровела и отпущена из больницы домой. BNS Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 223 раза Комментарии