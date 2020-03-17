Награды – творцам

В рамках программы праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию восстановления Литвой независимости, отмечавшегося на прошлой неделе, состоялась также церемония вручения правительственных премий в области культуры и искусства.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис вручил награды 12 творцам, представляющим разные сферы искусства. Лауреатов также поздравил министр культуры Миндаугас Квяткаускас.
Правительственных премий в области культуры и искусства в этот раз были удостоены историк, куратор выставок Раса Антанавичюте, график и каллиграф Альбертас Гурскас, художница Северия Инчираускайте-Кряунявичене, артист балета Витаутас Куджма, актриса и режиссёр Бируте Марцинкявичюте (Мар), писатель Ярослав Мельник, кинооператор Альгимантас Микутенас, хореограф и исполнительница современных танцев Айре Нагинявичюте-Адомайтене, художник Аудроне Петрашюнайте, скрипач Пятрас Радзявичюс, композитор Жибуокле Росасхи (Мартинайтите) и деятель искусств Лайсвиде Шальчюте.
С 2008 года величина премии равняется размеру 340 базовых социальных выплат.
Фото представлено пресс-службой правительства Литвы