Награды – творцам 🔊 Воспроизвести







В рамках программы праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию восстановления Литвой независимости, отмечавшегося на прошлой неделе, состоялась также церемония вручения правительственных премий в области культуры и искусства.



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис вручил награды 12 творцам, представляющим разные сферы искусства. Лауреатов также поздравил министр культуры Миндаугас Квяткаускас.



Правительственных премий в области культуры и искусства в этот раз были удостоены историк, куратор выставок Раса Антанавичюте, график и каллиграф Альбертас Гурскас, художница Северия Инчираускайте-Кряунявичене, артист балета Витаутас Куджма, актриса и режиссёр Бируте Марцинкявичюте (Мар), писатель Ярослав Мельник, кинооператор Альгимантас Микутенас, хореограф и исполнительница современных танцев Айре Нагинявичюте-Адомайтене, художник Аудроне Петрашюнайте, скрипач Пятрас Радзявичюс, композитор Жибуокле Росасхи (Мартинайтите) и деятель искусств Лайсвиде Шальчюте.



С 2008 года величина премии равняется размеру 340 базовых социальных выплат.



Фото представлено пресс-службой правительства Литвы



Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис вручил награды 12 творцам, представляющим разные сферы искусства. Лауреатов также поздравил министр культуры Миндаугас Квяткаускас.Правительственных премий в области культуры и искусства в этот раз были удостоены историк, куратор выставок Раса Антанавичюте, график и каллиграф Альбертас Гурскас, художница Северия Инчираускайте-Кряунявичене, артист балета Витаутас Куджма, актриса и режиссёр Бируте Марцинкявичюте (Мар), писатель Ярослав Мельник, кинооператор Альгимантас Микутенас, хореограф и исполнительница современных танцев Айре Нагинявичюте-Адомайтене, художник Аудроне Петрашюнайте, скрипач Пятрас Радзявичюс, композитор Жибуокле Росасхи (Мартинайтите) и деятель искусств Лайсвиде Шальчюте.С 2008 года величина премии равняется размеру 340 базовых социальных выплат. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: премии, Саулюс Сквярнялис, 30-летие, восстановление Литвой независимости — статья прочитана 179 раз Комментарии