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Экономика Литвы: цифры и факты



Рост средних почасовых трудовых затрат в Литве в четвертом квартале прошлого года был больше, чем в среднем в Европейском Союзе, сообщил Евростат.

Почасовые трудовые затраты в октябре-декабре в Литве, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли на 4,9%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы ЕС.

Затраты в Латвии за год выросли на 7,7%, а в Эстонии – на 6,7%.

Самым крупным был рост почасовых трудовых затрат за год в Румынии (12%) и Болгарии (11,9%), а самым низким – в Люксембурге (0,4%).

В целом в ЕС трудовые затраты за год в среднем выросли на 2,7%.

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За два месяца этого года Клайпедский порт перевалил 6,8 млн тонн грузов – на 14% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.
Погрузки жидких грузов сократились на 23,3% до 1,23 млн тонн, сыпучих – на 10,1% до 3,2 млн тонн, а генеральных грузов – на 13,7% до 2,36 млн тонн, сообщил BNS порт.

В январе-феврале этого года в порт зашли 966 судов – на 10,6% меньше, побывали 22,3 тыс. пассажиров – на 7% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.

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Из-за распространения коронавируса экономика Литвы в этом году в оптимистичном случае может уменьшиться на 1,3%, а в пессимистичном – на 2,8%, говорит министр финансов Вилюс Шапока.

"В соответствии с теми предпосылками, которые приводят международные структуры, базовый сценарий составлен на основании предпосылки, что экономика Евросоюза (ЕС) в 2020 году уменьшится на 1,1%, в таком случае уже с учётом наших средств поощрения экономики предварительно намечается, что экономика Литвы в 2020 году уменьшится на 1,3%, – сказал В. Шапока во вторник в сейме.

По его словам, такие показатели прогнозируются с учётом новых прогнозов институтов ЕС, которые основываются на прикидках министров финансов Сообщества и другой информации о влиянии коронавируса.

В. Шапока говорит, что самый пессимистичный сценарий будет в том случае, если справиться с коронавирусом не удастся в первом полугодии.

"Поскольку расползание вируса не обуздано, а очагом является Европа, и если исходить из предпосылки, что ВВП еврозоны сократится примерно на 2,5%, то экономика Литвы уменьшится примерно на 2,8%", – сказал министр.

По его словам, если кризис "перейдёт на второе полугодие, то цифры будут другими".

Как считают экономисты Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. По словам главы правления БЛ Витаустас Василяускаса, это оптимистичный сценарий.

Ранее БЛ прогнозировал рост ВВП Литвы в этом году на уровне 2,5%, Еврокомиссия – на уровне 2,6%, банк SEB – на уровне 2,4%., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на уровне 2,5%.

В прошлом году рост ВВП Литвы составил 3,9%.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика
Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 16:30

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