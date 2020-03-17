Тысячелетняя история Украины

На прошлой неделе, ещё до объявления Литвой карантина в стране, в Вильнюсе открылась выставка из собрания Национального исторического музея Украины.
Экспозиция «Украинская цивилизация. От трипольской культуры, золота скифов до Майдана» расположилась в Музее дизайна и декоративно-прикладного искусства, сообщает ТАСС.
Как отметил директор Национального художественного музея Литвы Арунас Гелунас, этой выставкой открывается цикл мероприятий «Национальные музеи Литвы и Украины».
Как признают посетители выставки, таких мер безопасности им ещё не приходилось видеть. На экспозицию публика попадает через контрольную, как в аэропортах, рамку.
Кроме традиционных музейных работников, в залах дежурят люди в военной форме из добровольческих военизированных подразделений, интегрированных в Вооруженные силы Литвы. К обеспечению безопасности экспонатов также были привлечены частные охранные фирмы, оборудовавшие залы дополнительными системами контроля.
Экспозицию открывают объекты трипольской земледельческой культуры, существовавшей в VI-III тысячелетиях до н. э. на обширном пространстве от Карпатских гор до среднего течения реки Днепр.
Представлены экспонаты времен Киевской Руси, а также периода с середины XIII века по 1795 год, когда на территории современных Белоруссии, Литвы, Украины, России, Польши, Латвии, Эстонии и Молдавии существовало Великое княжество Литовское.
Выставка будет работать до 12 июля.
Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»
Представлены экспонаты времен Киевской Руси, а также периода с середины XIII века по 1795 год, когда на территории современных Белоруссии, Литвы, Украины, России, Польши, Латвии, Эстонии и Молдавии существовало Великое княжество Литовское.
Выставка будет работать до 12 июля.
Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»
Инф. «Обзора», ТАСС
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, Национальный художественный музей, карантин, Национальный исторический музея Украины, «Национальные музеи Литвы и Украины»