Тысячелетняя история Украины

Экспозиция «Украинская цивилизация. От трипольской культуры, золота скифов до Майдана» расположилась в Музее дизайна и декоративно-прикладного искусства, сообщает ТАСС.Как отметил директор Национального художественного музея Литвы Арунас Гелунас, этой выставкой открывается цикл мероприятий «Национальные музеи Литвы и Украины».Как признают посетители выставки, таких мер безопасности им ещё не приходилось видеть. На экспозицию публика попадает через контрольную, как в аэропортах, рамку.Кроме традиционных музейных работников, в залах дежурят люди в военной форме из добровольческих военизированных подразделений, интегрированных в Вооруженные силы Литвы. К обеспечению безопасности экспонатов также были привлечены частные охранные фирмы, оборудовавшие залы дополнительными системами контроля.