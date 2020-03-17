Первый конвой из Польши пересёк границу, латышей и эстонцев сопроводили до границы Латвии 🔊 Воспроизвести



Первый конвой транспортных средств из Польши во вторник утром пересёк границу, следовавших автобусами граждан Латвии и Эстонии полиция сопроводила до границы с Латвией. Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что сформировано четыре конвоя.



Пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал BNS, что конвой, в котором было 20 транспортных средств с 71 человеком, пересёк границу около десяти часов утра.



"Польские представители сопроводили конвой до нашей границы в 9.47 через пункт Калварию, в общей сложности 20 транспортных средств, из них в 16-и были граждане Литвы, в четырёх– граждане Латвии и Эстонии", – сказал BNS Г. Мишутис.



По его словам, в общей сложности в страну уже прибыло 52 гражданина Литвы, а также четыре украинца и один белорус, у которых есть вид на жительство в Литве. Между тем четыре транспортных средств с 14 гражданами Латвии и Эстонии литовская полиция проводила до границы с Латвией, как это предусмотрено в правительственном постановлении о транзитном коридоре. Первый конвой транспортных средств из Польши во вторник утром пересёк границу, следовавших автобусами граждан Латвии и Эстонии полиция сопроводила до границы с Латвией. Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что сформировано четыре конвоя.Пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал BNS, что конвой, в котором было 20 транспортных средств с 71 человеком, пересёк границу около десяти часов утра."Польские представители сопроводили конвой до нашей границы в 9.47 через пункт Калварию, в общей сложности 20 транспортных средств, из них в 16-и были граждане Литвы, в четырёх– граждане Латвии и Эстонии", – сказал BNS Г. Мишутис.По его словам, в общей сложности в страну уже прибыло 52 гражданина Литвы, а также четыре украинца и один белорус, у которых есть вид на жительство в Литве. Между тем четыре транспортных средств с 14 гражданами Латвии и Эстонии литовская полиция проводила до границы с Латвией, как это предусмотрено в правительственном постановлении о транзитном коридоре. С. Сквернялис сказал, что удалось сформировать четыре конвоя.



"Польша сказала, что автобусы и микроавтобусы будут пропускать. В это самое время по территории Польши четыре конвоя едут в Литву, один уже приехал в Литву, 71 человек вернулся", – сказал журналистам премьер.



Г. Мишутис сказал, что, по предварительным данным, второй конвой во вторник в полдень был примерно в 250 км от польско-литовской границы, в нем 25 транспортных средств со 126 людьми.



Глава правительства во вторник перед обедом сказал в сейме журналистам, что отправление поезда из Франкфурта-на-Одере немного откладывается.



"Отправление поезда откладывается, он заполняется. Я надеюсь, что он сегодня поздно вечером доберётся до Каунаса. Посмотрим, как заполнится паром", – сказал С. Сквернялис.



Он посетовал, что, закрыв границу, Польша не оставила временного гуманитарного коридора, хотя неофициально обещала это сделать.



С другой стороны, премьер не считает, что эта ситуация повредит межгосударственным отношениям.



По его словам, вопрос пересечения границ должен обсуждаться сегодня на заседании Европейского совета в режиме видео-конференц-связи.



Литовцы застряли в Германии и Польше после того, как Польша закрыла границы из-за коронавируса. Ситуацию обострило решение Польши не пропустить конвоем легковые автомобили. Для их пассажиров организована возвращение паромом и поездом, но литовцам трудно добраться до них из-за заторов на дорогах. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 127 раз Комментарии