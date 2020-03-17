Загрузка... Международная политика за 16 марта 🔊 Воспроизвести



Нетаньяху: “Выбора нет”, старики не идут в бой, Трамп ищет вакцину, ЕС закрывается, а Китай считает убытки



Подробнее на FITZROY



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль начнёт использовать инструменты цифрового отслеживания, основанные на данных сотовых телефонов, для контроля передвижения носителей коронавируса. Политические соперники премьера дружно обвинили его в “нарушении неприкосновенности персональных данных и вмешательстве в частную жизнь граждан”.



* * *



Пожилым британцам может быть предложено самоизолироваться от общества на четыре месяца в рамках разрабатываемой правительством программы действий по борьбе с уханьским коронавирусом. Власти страны подчёркивают, что это трудный шаг, сопоставимый с лишениями “военного времени”. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль начнёт использовать инструменты цифрового отслеживания, основанные на данных сотовых телефонов, для контроля передвижения носителей коронавируса. Политические соперники премьера дружно обвинили его в “нарушении неприкосновенности персональных данных и вмешательстве в частную жизнь граждан”.* * *Пожилым британцам может быть предложено самоизолироваться от общества на четыре месяца в рамках разрабатываемой правительством программы действий по борьбе с уханьским коронавирусом. Власти страны подчёркивают, что это трудный шаг, сопоставимый с лишениями “военного времени”. * * *



Дональд Трамп попытался перекупить немецких учёных, готовых запустить тестирование вакцины против коронавируса. Как отметило германское издание Deutsche Welle, “американский президент предлагал специалистам немецкой фирмы CureVac, работающей над лекарством, выкупить результаты их труда, однако учёные не согласились с этим, когда узнали, что Трамп намерен был в дальнейшем сделать вакцину эксклюзивной собственностью США”. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 137 раз Комментарии