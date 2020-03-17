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Минтранс Литвы обещает до вечера предложить репатриационные рейсы



Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что для желающих вернуться в Литву самолётов граждан график таких рейсов может быть готов к вечеру вторника.

Литовцев, находящихся в отдалённых государствах, министр призвал постараться по возможности добраться до Европы.

"По коммерческим полётам идет интенсивная работа, сбор информации, где какие полёты нужны, мы говорим с агентствами, к вечеру должен быть составлен график и предоставлена возможность купить билеты", – сказал журналистам в сейме Я. Наркевич во вторник.

В понедельник МИД сообщил, что примерно 2 тыс. граждан Литвы информировали диппредставительства, что из-за ограничений передвижения не могут вернуться на родину.

Больше всего литовцев застряли в Испании.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 14:20

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