Минтранс Литвы обещает до вечера предложить репатриационные рейсы 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что для желающих вернуться в Литву самолётов граждан график таких рейсов может быть готов к вечеру вторника.



Литовцев, находящихся в отдалённых государствах, министр призвал постараться по возможности добраться до Европы.



"По коммерческим полётам идет интенсивная работа, сбор информации, где какие полёты нужны, мы говорим с агентствами, к вечеру должен быть составлен график и предоставлена возможность купить билеты", – сказал журналистам в сейме Я. Наркевич во вторник.



В понедельник МИД сообщил, что примерно 2 тыс. граждан Литвы информировали диппредставительства, что из-за ограничений передвижения не могут вернуться на родину.



Больше всего литовцев застряли в Испании. Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич говорит, что для желающих вернуться в Литву самолётов граждан график таких рейсов может быть готов к вечеру вторника.Литовцев, находящихся в отдалённых государствах, министр призвал постараться по возможности добраться до Европы."По коммерческим полётам идет интенсивная работа, сбор информации, где какие полёты нужны, мы говорим с агентствами, к вечеру должен быть составлен график и предоставлена возможность купить билеты", – сказал журналистам в сейме Я. Наркевич во вторник.В понедельник МИД сообщил, что примерно 2 тыс. граждан Литвы информировали диппредставительства, что из-за ограничений передвижения не могут вернуться на родину.Больше всего литовцев застряли в Испании. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 93 раза Комментарии