Загрузка... У граждан Литвы ещё есть возможности вернуться в страну – МВД 🔊 Воспроизвести Министр внутренних дел Рита Тамашунене



Несмотря на то, что страны закрывают границы из-за коронавируса, у граждан Литвы ещё есть возможности вернуться в страну, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Застрявших за рубежом литовцев министр призвала зарегистрироваться в МИД, а пытающихся возвращаться самостоятельно – учитывать, что ситуация с полётами постоянно меняется.



"Нужно прежде всего зарегистрироваться в МИД, он собирает данные о гражданах Литвы, и решаться это будет комплексно, нужно следить за указаниями МИД", – сказала Р. Тамашунене.



Примерно 2 тыс. граждан информировали диппредставительства, что из-за ограничений они не могут вернуться на родину.



Литовцы, которые из-за коронавируса хотели вернуться домой, застряли на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса. Несмотря на то, что страны закрывают границы из-за коронавируса, у граждан Литвы ещё есть возможности вернуться в страну, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.Застрявших за рубежом литовцев министр призвала зарегистрироваться в МИД, а пытающихся возвращаться самостоятельно – учитывать, что ситуация с полётами постоянно меняется."Нужно прежде всего зарегистрироваться в МИД, он собирает данные о гражданах Литвы, и решаться это будет комплексно, нужно следить за указаниями МИД", – сказала Р. Тамашунене.Примерно 2 тыс. граждан информировали диппредставительства, что из-за ограничений они не могут вернуться на родину.Литовцы, которые из-за коронавируса хотели вернуться домой, застряли на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса. Поздно ночью в понедельник с Польшей было договорено, что она пропустит через погранперход Свецк шесть конвоев с двумя-тремя остановками на питание и заправку горючим. В конвоях могут быть только автобусы и микроавтобусы. Пассажирам легковых машин создана возможность вернуться поездом, а водители с автомобилями будут возвращаться паромом.



МИД Литвы отмечает, что состояние здоровья всех пересекающих границу будет проверяться. На территорию Польшу будут пропущены только лица без чётких симптомов болезни.



Глава МВД сказала, что люди с симптомами должны будут оставаться на месте, об их доставке позаботятся отдельно. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии