Отправление поезда из Германии отложено, чтобы на него успели все литовцы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Отправление заказанного для граждан Литвы поезда из Франкфурта-на-Одере в Литву через Польшу отложено, чтобы дождаться всех не успевающих на него литовцев, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).



"Мы работаем с Польскими железными дорогами, чтобы от отложили отправление поезда, чтобы как можно больше пассажиров успело на поезд. Мы видим, сколько людей, один раз (отправление – ред,) уже отложили, если будем видеть, что люди не собираются, будем просить отложить ещё раз", – сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.



По его словам, проблемы возникают во Франкфурте-на-Одере, потому что дорога на вокзал блокируется.



МИД сообщил, что что застрявшие на границе Германии и Польши граждане Литвы должны следовать на центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Одере. Все пассажиры автомобилей, за исключением водителя, должны выйти на вокзале, где из с 7.30 17 марта по германскому времени будет ждать специальный поезд на 650 мест.После высадки пассажиров автомобили должны приехать в морской порт Засниц до 13 час. 17 марта по германскому времени, откуда их повезут паромом в Клайпеду. На пароме предусмотрено 250 мест для машин и 250 мест для водителей, а пассажиры машин должны оставаться на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере. Отправление заказанного для граждан Литвы поезда из Франкфурта-на-Одере в Литву через Польшу отложено, чтобы дождаться всех не успевающих на него литовцев, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai)."Мы работаем с Польскими железными дорогами, чтобы от отложили отправление поезда, чтобы как можно больше пассажиров успело на поезд. Мы видим, сколько людей, один раз (отправление – ред,) уже отложили, если будем видеть, что люди не собираются, будем просить отложить ещё раз", – сказал BNS пресс-атташе Lietuvos gelezinkeliai Мантас Дубаускас.По его словам, проблемы возникают во Франкфурте-на-Одере, потому что дорога на вокзал блокируется.МИД сообщил, что что застрявшие на границе Германии и Польши граждане Литвы должны следовать на центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Одере. Все пассажиры автомобилей, за исключением водителя, должны выйти на вокзале, где из с 7.30 17 марта по германскому времени будет ждать специальный поезд на 650 мест.После высадки пассажиров автомобили должны приехать в морской порт Засниц до 13 час. 17 марта по германскому времени, откуда их повезут паромом в Клайпеду. На пароме предусмотрено 250 мест для машин и 250 мест для водителей, а пассажиры машин должны оставаться на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере. Литовцы, которые из-за коронавируса хотели вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса. Ситуация с репатриацией граждан Литвы решается на уровне глав государств.



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Литовский министр транспорта Ярослав Наркевич говорит, что предназначенный специально для литовцев поезд из Франкфурта-на-Одере в Литву через Польшу отправится в 14 часов по германскому времени (в 15 час. по литовскому времени).



Согласно договорённому порядку, застрявшие на границе Польши и Германии литовцы смогут привезти своих близких на железнодорожный вокзал, а водители с автомобилями должны будут ехать в порт Засниц.



По словам министра, на паром из Засница пока зарегистрировалось всего около 30 автомобилей, а мест на пароме 250.



"Решаем вопрос, чтобы жители могли подъехать с границы на легковых автомобилях к поезду и там посадить членов своих семей. Отложили отправление поезда до 10 часов, теперь – до 14 часов", – сказал журналистам в сейме во вторник Я. Наркевич.



По его словам, 250 мест на пароме вполне достаточно, чтобы смогли уехать все оставшиеся на польско-германской границе автомобили. Паром планирует отправиться в 18 часов (19 часов по литовскому времени).



"Однако сейчас зарегистрировалось всего 30 автомобилей. Так что вопрос, почему наши граждане не хотят воспользоваться или не могут воспользоваться предоставленной с трудом смоделированной возможностью. Мы работаем над этим", – подчеркнул Я. Наркевич.



Он также предупредил, что на паром не возьмут микроавтобусы.



МИД сообщил, что что застрявшие на границе Германии и Польши граждане Литвы должны следовать на центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Одере. Все пассажиры автомобилей, за исключением водителя, должны выйти на вокзале, где из с 7.30 17 марта по германскому времени будет ждать специальный поезд на 650 мест.После высадки пассажиров автомобили должны приехать в морской порт Засниц до 13 час. 17 марта по германскому времени, откуда их повезут паромом в Клайпеду. На пароме предусмотрено 250 мест для машин и 250 мест для водителей, а пассажиры машин должны оставаться на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере.



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Литовский премьер Саулюс Сквернялис говорит, что в связи с увеличением очередей на литовско-польской границе Литва просит Польшу открыть ещё один пункт погранконтроля. А также впустить хотя бы фуры, зарегистрированные в Польше.



С. Сквернялис во вторник сказал журналистам в сейме, что ситуацию изменить можно, однако переговоры идут четвёртые сутки и идут сложно.



"То есть предложения сейчас внесены: или польская сторона увеличивает число пунктов проверки, на погранпереходе Калвариёс-Будзиск, возможно, есть вариант открыть пункт Лаздияй-Арадники. Хотя бы чтобы пропустить свои грузовики, не более половины стоящих автомобилей – с польскими регистрационными номерами", – сказал С. Сквернялис.



"Если на польской границе будет такая пропускная способность, как сейчас, это будет трагедия", – сказал премьер.



По его словам, очереди образуются потому, что польские пограничники пропускают транспорт на единственном КПП Калвариёс-Будзиск, каждого водителя подвергают медицинской проверке. По его словам, убедительного объяснения со стороны Польши этому нет.



"Идут переговоры – мы это делаем четвёртые сутки, ведём переговоры с поляками по всем фронтам и по всем вопросам(...). Объяснений нет. Поляки, видимо, решили таким образом держать государство в изоляции и особенно опасаются поведения водителей легковых автомобилей, вчерашнее показало, что они опасаются не без оснований.



С. Сквернялис подтвердил, что в понедельник через Польшу пропустили два конвоя автобусом и микроавтобусов и "хотя бы это – хорошая новость".



Говоря о ситуации на границе Германии и Польши, С. Сквернялис призвал застрявших там граждан Литвы не блокировать дорогу и воспользоваться предоставленной альтернативой вернуться поездом из Франкфурта, а автомобилям с водителями – паромом из Засница.



"Я прекрасно понимаю наших людей, условия нечеловеческие, имеет место озлобление. Но нужно выполнять законы (...). Хотя бы те альтернативы, что предложены – если нет, то вообще может быть проблематично говорить о дальнейшем возвращении", – сказал премьер.



По его словам, запланированы и коммерческие полёты, детали согласуются, откуда они будут выполняться, используется военно-транспортный самолет Spartan, но он может взять на борт до 35 человек.



МИД вчера сообщил, что застрявшие на границе Германии и Польши граждане Литвы должны следовать на центральный железнодорожный вокзал Франкфурта-на-Одере. Все пассажиры автомобилей, за исключением водителя, должны выйти на вокзале, где из с 7.30 17 марта по германскому времени будет ждать специальный поезд на 650 мест.



После высадки пассажиров автомобили должны приехать в морской порт Засниц до 13 час. 17 марта по германскому времени, откуда их повезут паромом в Клайпеду. На пароме предусмотрено 250 мест для машин и 250 мест для водителей, а пассажиры машин должны оставаться на центральном железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Одере.



МИД еще уточняет ситуацию, сколько пассажиров прибыли – пресс-атташе министра ИД Раса Якилайтене сказала, что во вторник на ж/д вокзал прибыла лишь часть планировавших это сделать литовских пассажиров.



"Всю ночь и сейчас занимаются тем, чтобы выстроившиеся на границе в очередь автомобили развернулись. На помощь приехала полиция Германии", – указала она BNS.



Литовцы, которые из-за коронавируса хотели вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии