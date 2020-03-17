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Вниманию российских и белорусских граждан, зависших в Литве



Принято решение о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг.

Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для экстренной связи с дежурным консульским должностным лицом: (+370) 683-381-65.
Консультацию по консульским вопросам можно получить c 8:30 до 12:00 по телефону: (+370 5) 272-38-93 или по электронной почте: kolatvu@rusemb.lt

По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр: г. Вильнюс, ул. Линкмяну, д. 5/92, тел. +37052141871, +37060804081.

Приём документов граждан России на оформление заграничных паспортов осуществляется только в отношении тех заявителей, сроки действия паспортов которых заканчиваются в марте-апреле 2020 года. При этом обязательно необходимо записаться по телефону или электронной почте консульского отдела (указаны выше).

Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер.



Вниманию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Литовской Республики!



Ввиду приостановления авиа и железнодорожного сообщения, а также международных автобусных рейсов, в настоящий момент граждане России могут покинуть территорию Литвы через следующие пункты пропуска:



На литовско-российском участке границы:

Панемуне – Советск – на личном транспорте и в пешем порядке;

Кибартай – Чернышевское - на личном транспорте и в пешем порядке.



На литовско-белорусском участке границы:

Мядининкай – Каменный Лог – на личном транспорте.
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lithuania.mid.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 10:19

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