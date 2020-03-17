Загрузка... Вниманию российских и белорусских граждан, зависших в Литве 🔊 Воспроизвести



Принято решение о временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь



В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг.



Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для экстренной связи с дежурным консульским должностным лицом: (+370) 683-381-65. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел Посольства России в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг.Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для экстренной связи с дежурным консульским должностным лицом: (+370) 683-381-65. Консультацию по консульским вопросам можно получить c 8:30 до 12:00 по телефону: (+370 5) 272-38-93 или по электронной почте: kolatvu@rusemb.lt



По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр: г. Вильнюс, ул. Линкмяну, д. 5/92, тел. +37052141871, +37060804081.



Приём документов граждан России на оформление заграничных паспортов осуществляется только в отношении тех заявителей, сроки действия паспортов которых заканчиваются в марте-апреле 2020 года. При этом обязательно необходимо записаться по телефону или электронной почте консульского отдела (указаны выше).



Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер.







Вниманию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Литовской Республики!







Ввиду приостановления авиа и железнодорожного сообщения, а также международных автобусных рейсов, в настоящий момент граждане России могут покинуть территорию Литвы через следующие пункты пропуска:







На литовско-российском участке границы:



Панемуне – Советск – на личном транспорте и в пешем порядке;



Кибартай – Чернышевское - на личном транспорте и в пешем порядке.







На литовско-белорусском участке границы:



Мядининкай – Каменный Лог – на личном транспорте. Загрузка... lithuania.mid.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 793 раза Комментарии