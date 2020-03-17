Чтобы уменьшить очереди на границе с Беларусью, открывается ещё один КПП в Шальчининкай 🔊 Воспроизвести



Чтобы уменьшить длинные очереди на границе с Беларусью, во вторник открывается дополнительный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Шальчининкай, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.



"С 9 часов по литовскому времени, согласовав с белорусской стороной и Службой таможни, начинаем работу ещё на одном КПП – Шальчининкском. Мы считаем, что эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Р. Любаевас Литовскому радио.



По его словам, из-за режима карантина и сокращения числа КПП сейчас на границе Литвы с Беларусью выстроилась очередь из 340 автомобилей на КПП Райгардас на въезд в Литву и очередь из 810 автомобилей на КПП Мядининкай.



На выезд из Литвы на границе с Россией на КПП Кибартай ждёт очередь из 25 автомобилей. Чтобы уменьшить длинные очереди на границе с Беларусью, во вторник открывается дополнительный контрольно-пропускной пункт (КПП) в Шальчининкай, сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас."С 9 часов по литовскому времени, согласовав с белорусской стороной и Службой таможни, начинаем работу ещё на одном КПП – Шальчининкском. Мы считаем, что эту ситуацию удастся разрешить", – сказал Р. Любаевас Литовскому радио.По его словам, из-за режима карантина и сокращения числа КПП сейчас на границе Литвы с Беларусью выстроилась очередь из 340 автомобилей на КПП Райгардас на въезд в Литву и очередь из 810 автомобилей на КПП Мядининкай.На выезд из Литвы на границе с Россией на КПП Кибартай ждёт очередь из 25 автомобилей. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 210 раз Комментарии