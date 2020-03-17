Apple оштрафовали на миллиард евро 🔊 Воспроизвести Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com



Американскую компанию Apple оштрафовали в Европе на 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции. Соответствующее решение приняло Французское антимонопольное ведомство (Autorité de la concurrence, ADLC), сообщает



Также инстанция оштрафовала двух крупных оптовиков продукции — компании Tech Data и Ingram Micro. Их обязали заплатить 76,1 миллиона и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.



По версии антимонопольного ведомства, три компании договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, «тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple».



В начале года гигантский штраф выписал Apple суд Лос-Анджелеса. Инстанция обязала компанию и Broadcom заплатить 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi. Американскую компанию Apple оштрафовали в Европе на 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции. Соответствующее решение приняло Французское антимонопольное ведомство (Autorité de la concurrence, ADLC), сообщает ЛЕНТА Также инстанция оштрафовала двух крупных оптовиков продукции — компании Tech Data и Ingram Micro. Их обязали заплатить 76,1 миллиона и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.По версии антимонопольного ведомства, три компании договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, «тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple».В начале года гигантский штраф выписал Apple суд Лос-Анджелеса. Инстанция обязала компанию и Broadcom заплатить 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi. lenta.ru Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: штраф, Франция, Apple — статья прочитана 167 раз Комментарии