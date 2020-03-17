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Apple оштрафовали на миллиард евро
Американскую компанию Apple оштрафовали в Европе на 1,1 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции. Соответствующее решение приняло Французское антимонопольное ведомство (Autorité de la concurrence, ADLC), сообщает ЛЕНТА.
Также инстанция оштрафовала двух крупных оптовиков продукции — компании Tech Data и Ingram Micro. Их обязали заплатить 76,1 миллиона и 62,9 миллиона евро соответственно за применение картельной практики.
По версии антимонопольного ведомства, три компании договорились не конкурировать и не дать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, «тем самым стерилизуя оптовый рынок продуктов Apple».
В начале года гигантский штраф выписал Apple суд Лос-Анджелеса. Инстанция обязала компанию и Broadcom заплатить 1,1 миллиарда долларов за нарушение четырех патентов по технологии Wi-Fi.
lenta.ru
Категории: экономика, в мире, технологии
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