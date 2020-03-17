Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта 🔊 Воспроизвести © REUTERS/Phil Noble



Границы будут закрыты на 30 дней, сообщает ТАСС.



Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он. Границы будут закрыты на 30 дней, сообщает ТАСС.Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон."Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 178 раз Комментарии