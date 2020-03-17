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Евросоюз закроет внешние границы с 17 марта
Границы будут закрыты на 30 дней, сообщает ТАСС.
Евросоюз из-за коронавируса закрывает внешние границы сообщества с 17 марта на 30 дней. Об этом сообщил в понедельник во время телевизионного обращения к нации президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Во вторник, в полдень, границы ЕС будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он.
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус
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