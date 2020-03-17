France 24: «не поняли сигнала» — во время карантина французов тянет встретиться с друзьями 🔊 Воспроизвести



Закрытие школ и университетов на карантин многие во Франции восприняли как дополнительные каникулы — и вместо того чтобы сидеть в четырёх стенах, проводят время в компании друзей в общественных местах, передаёт France 24. Как отмечает телеканал, несмотря на увещевания властей, в воскресенье на парижских улицах были десятки тысяч отдыхающих.



15 миллионов учащихся во Франции могут сидеть по домам: их школы и университеты закрылись на неопределённый срок, чтобы остановить распространение коронавируса. Но похоже, что многие не поняли этого сигнала. Хотя все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, закрыты, в воскресенье десятки тысяч людей гуляли с друзьями на улице.



Закрытие школ и университетов на карантин многие во Франции восприняли как дополнительные каникулы — и вместо того чтобы сидеть в четырёх стенах, проводят время в компании друзей в общественных местах, передаёт France 24. Как отмечает телеканал, несмотря на увещевания властей, в воскресенье на парижских улицах были десятки тысяч отдыхающих.15 миллионов учащихся во Франции могут сидеть по домам: их школы и университеты закрылись на неопределённый срок, чтобы остановить распространение коронавируса. Но похоже, что многие не поняли этого сигнала. Хотя все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, закрыты, в воскресенье десятки тысяч людей гуляли с друзьями на улице. ДЕВУШКА: У нас три дополнительные недели каникул. Что нам делать со всем этим свободным временем? Мы хотим им воспользоваться. Мы что, должны сидеть дома? Я так не думаю!



На вопрос о том, почему они пришли в общественное место, когда по всей стране ходит эпидемия смертельного заболевания, многие ответили, что они, как им кажется, достаточно осторожны.



МУЖЧИНА: Мы же проголосовали, соблюдая все рекомендованные меры предосторожности. Почему же мы не можем пойти в парк? Мы разочарованы и шокированы тем, что парижские парки Тюильри и Люксембург закрыты.



В то время как некоторые по-прежнему не в курсе опасности, правительство Франции призвало поскорее изменить отношение к ситуации.



ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр солидарности и здравоохранения Франции: Вирус невидим, он быстро передаётся от человека к человеку и ставит жизни под угрозу. Я умоляю людей соблюдать правила и оставаться изолированными от своих друзей.



Если люди продолжат игнорировать правила, правительство, вероятно, примет ещё более решительные меры.



Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.



Оригинал новости ИноТВ На вопрос о том, почему они пришли в общественное место, когда по всей стране ходит эпидемия смертельного заболевания, многие ответили, что они, как им кажется, достаточно осторожны.В то время как некоторые по-прежнему не в курсе опасности, правительство Франции призвало поскорее изменить отношение к ситуации.Если люди продолжат игнорировать правила, правительство, вероятно, примет ещё более решительные меры.Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Франция, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 185 раз Комментарии