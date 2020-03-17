В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае 🔊 Воспроизвести Reuters



Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших от её последствий за пределами Китая превысило их число в КНР, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает



«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев заражения и смертей в остальном мире, чем в Китае», — сказал он в ходе пресс-конференции.



Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирусная инфекция представляет собой серьёзное заболевание, от последствий которого скончались в том числе молодые люди и дети.



«Люди, заражённые COVID-19, могут инфицировать других после того, как перестанут чувствовать недомогание, поэтому меры (предосторожности. — RT) необходимо соблюдать ещё две недели после исчезновения симптомов», — подчеркнул Гебрейесус.



Ранее в Еврокомиссии заявили о нецелесообразности закрытия границ внутри Евросоюза из-за коронавируса, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.



11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.



Позднее там признали, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции. Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших от её последствий за пределами Китая превысило их число в КНР, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает RT «За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев заражения и смертей в остальном мире, чем в Китае», — сказал он в ходе пресс-конференции.Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирусная инфекция представляет собой серьёзное заболевание, от последствий которого скончались в том числе молодые люди и дети.«Люди, заражённые COVID-19, могут инфицировать других после того, как перестанут чувствовать недомогание, поэтому меры (предосторожности. — RT) необходимо соблюдать ещё две недели после исчезновения симптомов», — подчеркнул Гебрейесус.Ранее в Еврокомиссии заявили о нецелесообразности закрытия границ внутри Евросоюза из-за коронавируса, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.Позднее там признали, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 186 раз Комментарии