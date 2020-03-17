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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире и Китае
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 и умерших от её последствий за пределами Китая превысило их число в КНР, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает RT.
«За прошедшую неделю мы наблюдали быстрое увеличение случаев COVID-19. На данный момент известно о большем числе случаев заражения и смертей в остальном мире, чем в Китае», — сказал он в ходе пресс-конференции.
Глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирусная инфекция представляет собой серьёзное заболевание, от последствий которого скончались в том числе молодые люди и дети.
«Люди, заражённые COVID-19, могут инфицировать других после того, как перестанут чувствовать недомогание, поэтому меры (предосторожности. — RT) необходимо соблюдать ещё две недели после исчезновения симптомов», — подчеркнул Гебрейесус.
Ранее в Еврокомиссии заявили о нецелесообразности закрытия границ внутри Евросоюза из-за коронавируса, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Позднее там признали, что Европа стала эпицентром пандемии коронавирусной инфекции.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
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