Bloomberg: наследие коронавируса изменит мир на годы вперёд 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Borut Zivulovic



Эпидемия коронавируса продолжает сотрясать мировую экономику, меняя привычки и поведение людей, пишет Bloomberg. По мнению многих экспертов, последствия этого беспрецедентного кризиса будут ощущаться даже тогда, когда ситуацию удастся более или менее стабилизировать, отмечает издание.



Любое экономическое потрясение оставляет после себя наследство. Кризис, вызванный смертоносным коронавирусом, не станет исключением, пишет Bloomberg.



По словам издания, Великая депрессия приручила людей к бережливости, которая определяла поведение потребителей на протяжении десятилетий. Гиперинфляция Веймарской республики до сих пор вызывает тревогу у немецких политиков.



В результате финансового кризиса в Азии появилось самое большое количество пунктов обмена валюты в мире. Более недавняя глобальная рецессия 2008 года стала испытанием для зрелых демократий и продолжает напоминать о себе спустя десятилетие «жалкими темпами роста» реальных доходов большинства населения. Любое экономическое потрясение оставляет после себя наследство. Кризис, вызванный смертоносным коронавирусом, не станет исключением, пишет Bloomberg.По словам издания, Великая депрессия приручила людей к бережливости, которая определяла поведение потребителей на протяжении десятилетий. Гиперинфляция Веймарской республики до сих пор вызывает тревогу у немецких политиков.В результате финансового кризиса в Азии появилось самое большое количество пунктов обмена валюты в мире. Более недавняя глобальная рецессия 2008 года стала испытанием для зрелых демократий и продолжает напоминать о себе спустя десятилетие «жалкими темпами роста» реальных доходов большинства населения.



Следы этих привычек будут ещё долго сохраняться после ослабления строгой изоляции, что станет тормозить спрос. В вопросе снабжения международным производителям уже приходится продумывать заново, где покупать и производить свои товары. Тем самым подтверждается то, что вскрыла американо-китайская торговая война: зависеть от одного источника компонентов опасно.



В мире белых воротничков становится предпочтительнее дистанционная работа и гибкий график. «Как только эффективная политика работы из дома устанавливается, она с большей вероятностью сохраняется», — утверждает представитель нью-йоркской консалтинговой компании Bain Macro Trends Group Карен Харрис.



Университетам, по которым ударил запрет на поездки, предстоит диверсифицировать свою студенческую базу. А школам нужно будет лучше подготовиться, чтобы сохранять обучение в режим онлайн в случае экстренных ситуаций, рассуждает издание.



Туристический сектор переносит самый сильный удар, особенно с учётом проблем, с которыми столкнулись авиаперевозчики, гостиницы и многие другие звенья этого бизнеса. Хотя люди, несомненно, будут и дальше стремиться исследовать мир и отдыхать на пляже, может пройти некоторое время, прежде чем индустрия, в которой занят почти каждый десятый человек, восстановится.



Вирус также мгновенно изменил перспективы экономической политики и создал новые приоритеты. Центральные банки снова находятся в режиме чрезвычайной ситуации, в то время как правительства всё отчаяннее ищут деньги для поддержки проблемных секторов.



Вопрос гигиены достигает уровня корпоративных и даже государственных программ. Как ожидается, эти дополнительные строгие правила подтолкнут осторожных потребителей к покупкам в интернете, подобно тому, как вспышка атипичной пневмонии в 2003 году изменила покупательские привычки, поскольку люди стали избегать торговых центров.



«Эта вспышка беспрецедентна с точки зрения характера неопределенности и связанного с ней социального и экономического воздействия», — считает Кадзуо Момма, который ранее курировал денежно-кредитную политику ЦБ Японии. По его мнению, ужесточение пограничного контроля, повышение страховых издержек и длительные изменения в моделях работы и перемещения станут лишь некоторыми из микроэкономических изменений, которые будут существовать ещё долго после вируса.



Исследователи Австралийского национального университета Уорвик Маккиббин и Рошен Фернандо в своей научной работе предполагают, что правительствам необходимо будет тратить больше на здравоохранение, чтобы избегать огромных потерь от эпидемий. По их мнению, мировому сообществу также придётся значительно повысить инвестиции в бедные страны, чтобы не допустить распространения заболеваний в будущем.



Поскольку никто не знает, как вирус будет действовать или каковы будут итоговые человеческие и экономические потери, экономисты предостерегают от конкретных прогнозов. Среди них старший научный сотрудник школы им. Кеннеди при Гарвардском университете Пол Шерард, который напоминает, что двух одинаковых экономических потрясений не бывает, поэтому точно говорить о последствиях невозможно.



Нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс придерживается более оптимистичной позиции. Он не исключает, что в основном всё вернётся к норме, как только эпидемия будет преодолена. «Я думаю, что большинство предприятий и, конечно, гиганты в США и в других странах не преминут вернуться к нормальной деловой практике», — говорит эксперт.



Джеймс Баутон, который проработал в МВФ десятки лет, ссылается на опыт Южной Кореи и Индонезии, как пример того, что экономический крах может послужить катализатором для изменений. «Только в условиях кризиса правительства могут заставить людей принять необходимые, но болезненные реформы. Каждый кризис — это ещё и возможность», — рассуждает он.



Оригинал новости ИноТВ В этот раз мировую экономику встряхивает чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. За считанные недели люди в затронутых вирусом регионах привыкают носить маски, запасаться самым необходимым, отменять социальные и деловые собрания, отказываться от поездок за рубеж и начинать работать из дома. Даже страны с относительно небольшим количеством заразившихся принимают многие из этих мер, обращает внимание Bloomberg.Следы этих привычек будут ещё долго сохраняться после ослабления строгой изоляции, что станет тормозить спрос. В вопросе снабжения международным производителям уже приходится продумывать заново, где покупать и производить свои товары. Тем самым подтверждается то, что вскрыла американо-китайская торговая война: зависеть от одного источника компонентов опасно.В мире белых воротничков становится предпочтительнее дистанционная работа и гибкий график. «Как только эффективная политика работы из дома устанавливается, она с большей вероятностью сохраняется», — утверждает представитель нью-йоркской консалтинговой компании Bain Macro Trends Group Карен Харрис.Университетам, по которым ударил запрет на поездки, предстоит диверсифицировать свою студенческую базу. А школам нужно будет лучше подготовиться, чтобы сохранять обучение в режим онлайн в случае экстренных ситуаций, рассуждает издание.Туристический сектор переносит самый сильный удар, особенно с учётом проблем, с которыми столкнулись авиаперевозчики, гостиницы и многие другие звенья этого бизнеса. Хотя люди, несомненно, будут и дальше стремиться исследовать мир и отдыхать на пляже, может пройти некоторое время, прежде чем индустрия, в которой занят почти каждый десятый человек, восстановится.Вирус также мгновенно изменил перспективы экономической политики и создал новые приоритеты. Центральные банки снова находятся в режиме чрезвычайной ситуации, в то время как правительства всё отчаяннее ищут деньги для поддержки проблемных секторов.Вопрос гигиены достигает уровня корпоративных и даже государственных программ. Как ожидается, эти дополнительные строгие правила подтолкнут осторожных потребителей к покупкам в интернете, подобно тому, как вспышка атипичной пневмонии в 2003 году изменила покупательские привычки, поскольку люди стали избегать торговых центров.«Эта вспышка беспрецедентна с точки зрения характера неопределенности и связанного с ней социального и экономического воздействия», — считает Кадзуо Момма, который ранее курировал денежно-кредитную политику ЦБ Японии. По его мнению, ужесточение пограничного контроля, повышение страховых издержек и длительные изменения в моделях работы и перемещения станут лишь некоторыми из микроэкономических изменений, которые будут существовать ещё долго после вируса.Исследователи Австралийского национального университета Уорвик Маккиббин и Рошен Фернандо в своей научной работе предполагают, что правительствам необходимо будет тратить больше на здравоохранение, чтобы избегать огромных потерь от эпидемий. По их мнению, мировому сообществу также придётся значительно повысить инвестиции в бедные страны, чтобы не допустить распространения заболеваний в будущем.Поскольку никто не знает, как вирус будет действовать или каковы будут итоговые человеческие и экономические потери, экономисты предостерегают от конкретных прогнозов. Среди них старший научный сотрудник школы им. Кеннеди при Гарвардском университете Пол Шерард, который напоминает, что двух одинаковых экономических потрясений не бывает, поэтому точно говорить о последствиях невозможно.Нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс придерживается более оптимистичной позиции. Он не исключает, что в основном всё вернётся к норме, как только эпидемия будет преодолена. «Я думаю, что большинство предприятий и, конечно, гиганты в США и в других странах не преминут вернуться к нормальной деловой практике», — говорит эксперт.Джеймс Баутон, который проработал в МВФ десятки лет, ссылается на опыт Южной Кореи и Индонезии, как пример того, что экономический крах может послужить катализатором для изменений. «Только в условиях кризиса правительства могут заставить людей принять необходимые, но болезненные реформы. Каждый кризис — это ещё и возможность», — рассуждает он. russian.rt.com Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: кризис, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 208 раз Комментарии