Российские онлайн-кинотеатры сделают бесплатной подписку для находящихся на карантине 🔊 Воспроизвести © Pixinoo/Shutterstock/FOTODOM



Сервисы сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса, сообщает



Российские онлайн-видеосервисы, в числе которых Okko и ivi, сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса и находится на карантине.



Как сообщили ТАСС в сервисе Okko, с 16 марта находящиеся на карантине могут получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово "okkobro" в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK. Сервис просит зрителей рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома. Сервисы сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС Российские онлайн-видеосервисы, в числе которых Okko и ivi, сделают доступным просмотр фильмов и сериалов для тех, кто приехал из стран с неблагополучной обстановкой в связи с распространением коронавируса и находится на карантине.Как сообщили ТАСС в сервисе Okko, с 16 марта находящиеся на карантине могут получить пакет подписок "Оптимум" на 14 дней бесплатно, воспользовавшись чат-ботом Okkobro в Telegram или написав слово "okkobro" в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра Okko VK. Сервис просит зрителей рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома. По подписке "Оптимум" будут доступны 25 тыс. единиц контента видеосервиса. Пользователи онлайн-кинотеатра смогут увидеть эксклюзивную премьеру Okko "(Не)идеальный мужчина", лауреата премии "Оскар" фильм "Паразиты", четвертый сезон сериала "Мистер Робот", лекции TED, концерты классической музыки и другое. Каждый пользователь может воспользоваться предложением один раз.



"Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием", - передают в пресс-службе слова генерального директора Okko Яны Бардинцевой.



Онлайн-сервис more.tv также открыл свой контент. Для этого пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте платформы и ввести в своем личном кабинете промокод sidimdoma. Без рекламы можно посмотреть сериалы "Корни", "Дылды", "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "Папик", а также премьеры эксклюзивных зарубежных сериалов, хиты мирового кино. Бесплатный доступ к подписке и контенту more.tv также будет открыт в видеосервисе Wink от "Ростелекома".



Подписка за рубль



Особое предложение пользователям, находящимся на карантине, сделает видеосервис ivi. "Тем, кто остался дома, мы даем один месяц доступа к подписке ivi за 1 рубль. Активировать подписку можно в период с 16 марта до 15 апреля", - рассказали в пресс-службе платформы.



Генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов сообщил ТАСС, что платформа не предусматривает специальных акций в связи с обстоятельствами, но при этом "всегда дает зрителю доступ к бесплатному контенту, чтобы он мог выбрать фильм, телеканал или даже аудиокнигу в ответ на свое настроение или внезапно появившееся свободное время".



Ранее в пресс-службе платформы Premier сообщили, что онлайн-кинотеатр принял решение открыть бесплатный доступ к своему контенту для всех. Среди доступных сериалов - "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", "Бихэппи", "Мертвое озеро", "Секта" и др.



ТАСС также запросил платформы Амедиататека и КиноПоиск HD. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 158 раз Комментарии