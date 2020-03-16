|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Литва выслала военно-транспортный самолёт Spartan забрать литовцев из Германии
Во второй половине дня в понедельник Литва выслала военно-транспортный самолет Spartan в Германию забрать застрявших там литовцев.
Самолёт вылетел из Шяуляй в 16 часов, сообщило Минобороны.
"Самолёт не только доставит жителей страны, которые не могут вернуться домой, но и привезёт предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки", – говорится в сообщении Минобороны.
Часть литовцев застряла в Германии, когда Польша закрыла свои границы и не позволила литовцам вернуться через свою территорию. Правительство Литвы ведет переговоры с властями Польши об открытии "гуманитарного коридора" для колонны литовских автомобилей.
Spartan может доставить чуть более 30 человек.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|