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Литва выслала военно-транспортный самолёт Spartan забрать литовцев из Германии



Во второй половине дня в понедельник Литва выслала военно-транспортный самолет Spartan в Германию забрать застрявших там литовцев.

Самолёт вылетел из Шяуляй в 16 часов, сообщило Минобороны.

"Самолёт не только доставит жителей страны, которые не могут вернуться домой, но и привезёт предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки", – говорится в сообщении Минобороны.

Часть литовцев застряла в Германии, когда Польша закрыла свои границы и не позволила литовцам вернуться через свою территорию. Правительство Литвы ведет переговоры с властями Польши об открытии "гуманитарного коридора" для колонны литовских автомобилей.

Spartan может доставить чуть более 30 человек.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 16 марта, 18:55

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