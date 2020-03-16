Литва выслала военно-транспортный самолёт Spartan забрать литовцев из Германии 🔊 Воспроизвести



Во второй половине дня в понедельник Литва выслала военно-транспортный самолет Spartan в Германию забрать застрявших там литовцев.



Самолёт вылетел из Шяуляй в 16 часов, сообщило Минобороны.



"Самолёт не только доставит жителей страны, которые не могут вернуться домой, но и привезёт предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки", – говорится в сообщении Минобороны.



Часть литовцев застряла в Германии, когда Польша закрыла свои границы и не позволила литовцам вернуться через свою территорию. Правительство Литвы ведет переговоры с властями Польши об открытии "гуманитарного коридора" для колонны литовских автомобилей.



Spartan может доставить чуть более 30 человек. Во второй половине дня в понедельник Литва выслала военно-транспортный самолет Spartan в Германию забрать застрявших там литовцев.Самолёт вылетел из Шяуляй в 16 часов, сообщило Минобороны."Самолёт не только доставит жителей страны, которые не могут вернуться домой, но и привезёт предназначенные для трансплантации донорские органы – стволовые клетки", – говорится в сообщении Минобороны.Часть литовцев застряла в Германии, когда Польша закрыла свои границы и не позволила литовцам вернуться через свою территорию. Правительство Литвы ведет переговоры с властями Польши об открытии "гуманитарного коридора" для колонны литовских автомобилей.Spartan может доставить чуть более 30 человек. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 124 раза Комментарии