Застрявшие на границе Германии и Польши литовцы блокируют дорогу 🔊 Воспроизвести



К вечеру понедельника всё ещё не было достигнуто соглашение с Польшей о разрешении проехать в Литву для застрявших на границе Германии и Польши литовцев, и она заблокировали дорогу.



"Нам известна ситуация на границе Германии и Польши. Мы информированы, что литовцы хотят заблокировать дорогу. МИД продолжает делать всё для разрешения ситуации на границе Германии и Польши", – сказала BNS пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.



Она также сказала, что о планах литовцев блокировать дорогу МИД информировало несколько находящихся на границе граждан Литвы.



И всё же в соцсетях в понедельник вечером распространяются видеозаписи, на которых видно, как несколько десятков литовцев стоят на проезжей части и блокируют движение на границе Германии и Польши. К вечеру понедельника всё ещё не было достигнуто соглашение с Польшей о разрешении проехать в Литву для застрявших на границе Германии и Польши литовцев, и она заблокировали дорогу."Нам известна ситуация на границе Германии и Польши. Мы информированы, что литовцы хотят заблокировать дорогу. МИД продолжает делать всё для разрешения ситуации на границе Германии и Польши", – сказала BNS пресс-атташе МИД Раса Якилайтене.Она также сказала, что о планах литовцев блокировать дорогу МИД информировало несколько находящихся на границе граждан Литвы.И всё же в соцсетях в понедельник вечером распространяются видеозаписи, на которых видно, как несколько десятков литовцев стоят на проезжей части и блокируют движение на границе Германии и Польши. Глава МИД Линас Линкявичюс в понедельник сообщил в правительстве, что на границе может быть более 400 автомобилей, находящиеся в которых люди хотят вернуться в Литву.



Сейчас дипломаты и руководство Литвы ведут переговоры с Польшей о возможности для литовцев вернуться домой по гуманитарному коридору, однако решение пока не принято.



Литовцы, которые хотят вернуться домой, стали собираться на границе Германии и Польши, начиная с полуночи воскресенья, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за коронавируса.



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Если на границе Литвы и Польши в ближайшие дни сохранятся очереди, то правительство Литвы инициирует переговоры об открытии дополнительного пункта погранконтроля, сообщил в понедельник премьер Саулюс Сквернялис.



Чтобы замедлить распространение коронавируса, Литва и Польши возобновили контроль на границах и запретили въезд иностранцам, однако грузы через границу пропускаются.



Сейчас действует единственный погранпереход Калвария-Будзиск. В воскресенье вечером очередь к нему растянулась более чем на 20 км, в понедельник утром она была примерно 12 км.



С. Сквернялис призвал перевозчиков заранее заполнять анкеты, чтобы сократить оформление. Он сказал, что если это не решит проблему, то может быть открыт новый пункт, а перевозчиков можно было бы распределять по характеру перевозимых грузов.



Министр внутренних дел Рита Тамашунене прогнозировала, что переговоры с польской стороной могут быть непростыми, так как Варшава тоже объявила карантин.



"Будем видеть, если эти очереди, потоки будет трудно регулировать, то это объект переговоров. Но нужно понимать, что каждое государство устанавливает свои условия карантина с учётом своих потребностей. Польша, как известно, является транзитным государством, так что появится много желающих ехать через неё или открыть больше пунктов. Поэтому сложно прогнозировать, какими будут решения правительства Польши", – сказала журналистам Р. Тамашунене. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 71 раз Комментарии