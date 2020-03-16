Очереди на границе Литвы и Польши выросли до 30 км, застряли порожние фуры – Linava 🔊 Воспроизвести



После того, как Польша в полночь понедельника закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса, на границе Литвы и Польши застряли порожние фуры, говорит Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.



Очереди фур на погранпереходе Калвария во второй половине дня в понедельник достигали 30 км, подтвердил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.



"Причина – усиленный контроль польскими пограничниками. Мы проверяем быстро, и этот поток быстро рассосался бы. Но Польша пропускает очень небольшими темпами, проводится санитарный контроль, измерение температуры, таможенный контроль, проверка документов", – сказал BNS Г. Мишутис.



Польша не ограничивает международные перевозки грузов, но если фуры идут порожними, то их могут не впустить.



По словам генерального секретаря Linava Мечисловаса Атрошкявичюса, пока проблема не решена, водители просто ждут на границе.



М. Атрошкявичюс не мог ответить, сколько перевозчиков сейчас застряло на границе.



Министр транспорта Ярослав Наркевич ранее в понедельник сказал, что вопрос порожних фур решается. После того, как Польша в полночь понедельника закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса, на границе Литвы и Польши застряли порожние фуры, говорит Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.Очереди фур на погранпереходе Калвария во второй половине дня в понедельник достигали 30 км, подтвердил BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис."Причина – усиленный контроль польскими пограничниками. Мы проверяем быстро, и этот поток быстро рассосался бы. Но Польша пропускает очень небольшими темпами, проводится санитарный контроль, измерение температуры, таможенный контроль, проверка документов", – сказал BNS Г. Мишутис.Польша не ограничивает международные перевозки грузов, но если фуры идут порожними, то их могут не впустить.По словам генерального секретаря Linava Мечисловаса Атрошкявичюса, пока проблема не решена, водители просто ждут на границе.М. Атрошкявичюс не мог ответить, сколько перевозчиков сейчас застряло на границе.Министр транспорта Ярослав Наркевич ранее в понедельник сказал, что вопрос порожних фур решается. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии