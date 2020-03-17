Apranga: коронавирус скажется на бизнесе, будут закрыты магазины в Эстонии и Латвии 🔊 Воспроизвести



Эпидемия коронавируса скажется на деятельности контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga в первом полугодии, сообщает компания.



Закрывшая все магазины в Литве в понедельник Apranga сообщила, что руководство компании конкретно не может оценить масштаб воздействия, однако отмечает, что влияние коронавируса в первом и втором кварталах года будет заметным.



Компания сообщает, что с 16 марта временно закрыты все её магазины в Литве, а решение по Латвии и Эстонии ещё не принято, однако вполне вероятно, что и они будут закрыты в ближайшие дни.



В условиях карантина компания продолжает торговлю по интернету, посылки доставляются только непосредственно клиентам. Между тем контролируемые в Эстонии и Латвии на основании франшизы интернет-магазины работают в обычном режиме.



Сейчас у группы Apranga в странах Балтии сеть из 186 магазинов. Эпидемия коронавируса скажется на деятельности контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga в первом полугодии, сообщает компания.Закрывшая все магазины в Литве в понедельник Apranga сообщила, что руководство компании конкретно не может оценить масштаб воздействия, однако отмечает, что влияние коронавируса в первом и втором кварталах года будет заметным.Компания сообщает, что с 16 марта временно закрыты все её магазины в Литве, а решение по Латвии и Эстонии ещё не принято, однако вполне вероятно, что и они будут закрыты в ближайшие дни.В условиях карантина компания продолжает торговлю по интернету, посылки доставляются только непосредственно клиентам. Между тем контролируемые в Эстонии и Латвии на основании франшизы интернет-магазины работают в обычном режиме.Сейчас у группы Apranga в странах Балтии сеть из 186 магазинов. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 178 раз Комментарии