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Apranga: коронавирус скажется на бизнесе, будут закрыты магазины в Эстонии и Латвии



Эпидемия коронавируса скажется на деятельности контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga в первом полугодии, сообщает компания.

Закрывшая все магазины в Литве в понедельник Apranga сообщила, что руководство компании конкретно не может оценить масштаб воздействия, однако отмечает, что влияние коронавируса в первом и втором кварталах года будет заметным.

Компания сообщает, что с 16 марта временно закрыты все её магазины в Литве, а решение по Латвии и Эстонии ещё не принято, однако вполне вероятно, что и они будут закрыты в ближайшие дни.

В условиях карантина компания продолжает торговлю по интернету, посылки доставляются только непосредственно клиентам. Между тем контролируемые в Эстонии и Латвии на основании франшизы интернет-магазины работают в обычном режиме.

Сейчас у группы Apranga в странах Балтии сеть из 186 магазинов.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 10:30

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