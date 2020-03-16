Lietuvos oro uostai: самолёты летают 🔊 Воспроизвести



После того, как Литва закрыла внешние границы и объявила с понедельника карантин, полётов над её территорией становится меньше, однако в трёх аэропортах страны самолёты и садятся, и взлетают.



В понедельник в Вильнюсском аэропорту планируется принять 35 самолётов, в Каунасском аэропорту семь самолётов должно вылететь и столько же прилететь. Из аэропорта Паланги два полёта в Лондон на этой неделе намечает авиакомпания Ryanair.



"Время от времени полёты отменяются, поэтому сказать, сколько точно, трудно, потому что ситуация быстро меняется", – сказал BNS глава Отдела стратегической коммуникации объединяющий три аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Марюс Зелянюс.



Полёты в Литву ещё выполняют авиакомпании-лоукостеры Ryanair и Lauda Motion, а также белорусская "Белавиа", Brussels airlines, SAS, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish airlines, Ukraine International Airlines.



Последние полёты в понедельник из Литвы выполнили три авиакомпании: Norwegian Airlines, Wizz air и Air Baltic.



Из Паланги сейчас можно улететь только в Лондон. Глава Палангского аэропорта Андрюс Дауйотас не гарантировал, что самолёты во вторник и субботу полетят, пока компания Ryanair не предоставила никакой информации. После того, как Литва закрыла внешние границы и объявила с понедельника карантин, полётов над её территорией становится меньше, однако в трёх аэропортах страны самолёты и садятся, и взлетают.В понедельник в Вильнюсском аэропорту планируется принять 35 самолётов, в Каунасском аэропорту семь самолётов должно вылететь и столько же прилететь. Из аэропорта Паланги два полёта в Лондон на этой неделе намечает авиакомпания Ryanair."Время от времени полёты отменяются, поэтому сказать, сколько точно, трудно, потому что ситуация быстро меняется", – сказал BNS глава Отдела стратегической коммуникации объединяющий три аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Марюс Зелянюс.Полёты в Литву ещё выполняют авиакомпании-лоукостеры Ryanair и Lauda Motion, а также белорусская "Белавиа", Brussels airlines, SAS, Austrian Airlines, Lufthansa, Turkish airlines, Ukraine International Airlines.Последние полёты в понедельник из Литвы выполнили три авиакомпании: Norwegian Airlines, Wizz air и Air Baltic.Из Паланги сейчас можно улететь только в Лондон. Глава Палангского аэропорта Андрюс Дауйотас не гарантировал, что самолёты во вторник и субботу полетят, пока компания Ryanair не предоставила никакой информации. Категории: экономика, общество Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии