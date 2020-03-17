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Молокоперерабатывающие компании Литвы корректируют объёмы деятельности



После введения в Литве карантина две крупнейшие молокоперерабатывающие компании Zemaitijos pienas и Pieno zvaigzdes говорят, что производство не останавливают, но корректируют объёмы деятельности.

Как утверждает Zemaitijos pienas, продажи через торговые сети даже выросли, но из-за прекращения работы учреждений образования и общепита меняются ассортимент и объёмы деятельности.

Компания Pieno zvaigzdes тоже сообщила, что производство не останавливает.

Обе компании сообщили об этом через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Они также сообщают, что сейчас не могут дать оценку тому, как повлияет ситуация на их финансовые результаты.
BNS
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, молокопереработка
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 марта, 11:20

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