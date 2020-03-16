В Вильнюсе закрыты детсады и школы 🔊 Воспроизвести







Вильнюсское городское самоуправление на пять недель прекратило деятельность различных образовательных учреждений, закрыло публичные пространства развлечений.



Мэрия сообщила, что по указанию директора администрации Повиласа Подярскиса было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы на прошлой неделе остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих пространств развлечений, сообщает BNS.



По сообщению мэрии, с пятницы до конца празднования католической Пасхи закрываются все воспитательные и образовательные учреждения – детские сады, школы, университеты, отзываются все мероприятия, останавливается деятельность кинотеатров, спортклубов, прочих мест отдыха и развлечений. Вместе с тем городские власти рекомендуют жителям «не забывать ходить гулять, заниматься спортом на улице, бывать на природе». Мэрия сообщила, что по указанию директора администрации Повиласа Подярскиса было решено остановить все мероприятия в закрытых помещениях, в которых участвует более 100 человек. Также с пятницы на прошлой неделе остановлена работа столичных музеев, кинотеатров, спортклубов и прочих пространств развлечений, сообщает BNS.По сообщению мэрии, с пятницы до конца празднования католической Пасхи закрываются все воспитательные и образовательные учреждения – детские сады, школы, университеты, отзываются все мероприятия, останавливается деятельность кинотеатров, спортклубов, прочих мест отдыха и развлечений. Вместе с тем городские власти рекомендуют жителям «не забывать ходить гулять, заниматься спортом на улице, бывать на природе».



«Хотя в Вильнюсе ещё нет подтверждённых случаев коронавируса, мы прекрасно понимаем, что это лишь вопрос времени, когда эта ситуация изменится, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, неудобства и убытки понесём все мы, однако без них мы можем прийти к гораздо более тяжким последствиям», – сказал Р.Шимашюс.



Он призвал жителей столицы ценить работу медиков и беречь их, заявив, что «только от их терпения и здоровья будет зависеть, как нас затронет вирус».











П.Подярскис, возглавляющий Комиссию по экстремальным ситуациям самоуправления, заявил, что решения принимаются с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и опыта других стран.



«Мы призываем бизнес солидарно противостоять атаке вируса. Да, эти меры строгие, однако они не вредят экономике, напротив, – если не остановим вирус сейчас, то болезнь принесёт огромные негативные последствия для экономики в будущем», – утверждает П.Подярскис.



По данным самоуправления, руководители школ и педагоги информированы о том, что образовательный процесс не должен прекращаться, городские власти рекомендуют продолжать его виртуально – по электронной почте и через электронные дневники.



Теперь в Вильнюсе запрещены все мероприятия в закрытых помещениях, число участников которых превышает сто человек, а также мероприятия на открытом воздухе.



Деятельность торговых мест не останавливается, однако их владельцам мэрия рекомендует предпринять все необходимые меры для эффективной дезинфекции, проветривания помещений, не допускать скопления людей.







Жителям рекомендуется совершать в таких местах лишь необходимые покупки, а также чаще выбирать покупки по интернету.



«Общественный транспорт Вильнюса не будет остановлен, однако его чаще будут дезинфицировать, проветривать, пассажиров также призывают соблюдать дистанцию друг от друга. Уже идут консультации с компаниями, сдающими в кратковременную аренду велосипеды и самокаты, чтобы они раньше начали сезон», – говорится в сообщении.



Всем действующим в Вильнюсе учреждениям и компаниям мэрия также рекомендует отозвать все командировки, насколько это возможно, перенести работу из офисов домой, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство.



В самой мэрии с понедельника посетителей обслуживают только удалённым способом – электронным или по телефону.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в четверг, 12 марта, заявил, что эти действия предприняты по наблюдению за зарубежными примерами, когда вирус, без принятия мер, распространялся особо внезапно.«Хотя в Вильнюсе ещё нет подтверждённых случаев коронавируса, мы прекрасно понимаем, что это лишь вопрос времени, когда эта ситуация изменится, поэтому мы не можем медлить, мы должны реагировать, чтобы защитить вильнюсцев, особенно самые уязвимые группы. Это сложные решения, неудобства и убытки понесём все мы, однако без них мы можем прийти к гораздо более тяжким последствиям», – сказал Р.Шимашюс.Он призвал жителей столицы ценить работу медиков и беречь их, заявив, что «только от их терпения и здоровья будет зависеть, как нас затронет вирус».П.Подярскис, возглавляющий Комиссию по экстремальным ситуациям самоуправления, заявил, что решения принимаются с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и опыта других стран.«Мы призываем бизнес солидарно противостоять атаке вируса. Да, эти меры строгие, однако они не вредят экономике, напротив, – если не остановим вирус сейчас, то болезнь принесёт огромные негативные последствия для экономики в будущем», – утверждает П.Подярскис.По данным самоуправления, руководители школ и педагоги информированы о том, что образовательный процесс не должен прекращаться, городские власти рекомендуют продолжать его виртуально – по электронной почте и через электронные дневники.Теперь в Вильнюсе запрещены все мероприятия в закрытых помещениях, число участников которых превышает сто человек, а также мероприятия на открытом воздухе.Деятельность торговых мест не останавливается, однако их владельцам мэрия рекомендует предпринять все необходимые меры для эффективной дезинфекции, проветривания помещений, не допускать скопления людей.Жителям рекомендуется совершать в таких местах лишь необходимые покупки, а также чаще выбирать покупки по интернету.«Общественный транспорт Вильнюса не будет остановлен, однако его чаще будут дезинфицировать, проветривать, пассажиров также призывают соблюдать дистанцию друг от друга. Уже идут консультации с компаниями, сдающими в кратковременную аренду велосипеды и самокаты, чтобы они раньше начали сезон», – говорится в сообщении.Всем действующим в Вильнюсе учреждениям и компаниям мэрия также рекомендует отозвать все командировки, насколько это возможно, перенести работу из офисов домой, отказаться от ненужных встреч или перенести их в виртуальное пространство.В самой мэрии с понедельника посетителей обслуживают только удалённым способом – электронным или по телефону. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, карантин — статья прочитана 173 раза Комментарии