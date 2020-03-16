Президент и премьер Литвы о противостоянии коронавирусу /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Стратегия борьбы с коронавирусом в Литве корректируется с учётом ситуации, сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис.



"Каждый день всё меняется, и мы видим, что происходит в Европе и мире, какая практика там. Мы корректируем и будем корректировать действия, потому что это вопрос часов – кажется, все устроили, прошло пару часов и снова нужно принимать новые решения, вот в таком режиме и работаем", – сказал премьер после встречи с президентом.



Он также сказал, что доверяет и не сомневается в уже действующих мерах по борьбе с коронавирусом, которые в разных зарубежных странах различны.



"На мой взгляд, мы попадаем в ту большую часть государств, которые успешно справляются или контролируют ситуацию. Я склонен прислушиваться (...) к предложениям наших медиков, которые работают в этой сфере, использовать в качестве основой превентивной меры изоляцию, ограничение социальных контактов, а не предпочесть иной путь – позволить эпидемии расползтись и потом пытаться её обуздать", – сказал С. Сквернялис. Стратегия борьбы с коронавирусом в Литве корректируется с учётом ситуации, сказал премьер Литвы Саулюс Сквернялис."Каждый день всё меняется, и мы видим, что происходит в Европе и мире, какая практика там. Мы корректируем и будем корректировать действия, потому что это вопрос часов – кажется, все устроили, прошло пару часов и снова нужно принимать новые решения, вот в таком режиме и работаем", – сказал премьер после встречи с президентом.Он также сказал, что доверяет и не сомневается в уже действующих мерах по борьбе с коронавирусом, которые в разных зарубежных странах различны."На мой взгляд, мы попадаем в ту большую часть государств, которые успешно справляются или контролируют ситуацию. Я склонен прислушиваться (...) к предложениям наших медиков, которые работают в этой сфере, использовать в качестве основой превентивной меры изоляцию, ограничение социальных контактов, а не предпочесть иной путь – позволить эпидемии расползтись и потом пытаться её обуздать", – сказал С. Сквернялис. "Видимо, жизнь покажет, какой путь был лучше", – отметил он.



Между тем президент Гитанас Науседа добавил, что страны, пережившие пик вспышки коронавируса раньше, сейчас уже применяют более либеральные меры.



"Китай, Южная Корея сегодня возвращаются к более либеральному режиму – открывают кафе, немного облегчают жизнь людей. Значит, те меры, которые, на первый взгляд, выглядели драконовскими в плане прав человека, были необходимы и дали результат", – сказал глава государства.



"Это ободряет те государства, которые сейчас идут как бы второй волной и сейчас переживают пик этой вспышки, что всё будет хорошо и точно уже есть испытанные меры, которые могут помочь совладать с ситуацией", – добавил он.



Г. Науседа также выразил надежду, что вскоре удастся вернуться к режиму нормальной работы и жизни.



В Литве подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.



Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.



Из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.



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Смягчить экономические удары, возникающие в связи с коронавирусом, помогут более гибкое отношение структур Евросоюза (ЕС) и накопленные страной резервы, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.



"Есть реальная возможность с помощью структур ЕС проводить более активную политику, и в этом смысле сегодняшняя ситуация более благоприятна как в силу более адекватного, ответственного и гибкого отношения структур ЕС к тому, что делают отдельные государства в своей экономической политике, так и в силу того, что, в отличие от 2008 года, у нас есть определённые резервы. Велики они или малы – вопрос вкуса", – сказал Г. Науседа после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом в понедельник.



По его словам, чтобы приостановить замедление темпов роста экономики, "в отличие от 2008–2009 годов, проводится иная политика стабилизации антицикличной экономики".



"Даже объявленные сегодня меры связаны с общим регулированием ЕС (...) Откладывание уплаты налогов, снижение налогового бремени и повышение государственных расходов предназначены для смягчения тех ударов, которые приходят из-за влияния коронавируса на наши основные торговые рынки и на наш собственный внутренний рынок", – сказал президент.



"Такие вещи были бы невозможны, если бы осталось такое жёсткое регулирование, которое сейчас имеет место как в плане государственной помощи бизнесу, так и в плане пакта стабильности и роста", – добавил он.



В понедельник кабмин утвердил план стимулирования пострадавшей от коронавируса экономики стоимостью примерно 2,5 млрд евро.



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Правительство Литвы в понедельник утвердило беспрецедентный пакет мер по поощрению экономики стоимостью 5 млрд евро, который призван помочь населению и бизнесу смягчить последствия, вызванные пандемией коронавируса.



В плане на стимулирование экономики предусмотрен 1 млрд евро, по полмиллиарда – на здравоохранение, сохранение рабочих мест и поддержание ликвидности предприятий.



BNS приводит 10 важнейших утверждённых правительством мер:



1. Чистый лимит государственных заимствований повышается с 900 млн евро до 5,4 млрд евро.



2. С целью сохранения рабочих мест правительство погасит часть выплат работникам за простои. Часть средств государства составит 60%, но не более минимальной месячной зарплаты (555 евро).



3. Для самозанятых граждан, которые платили взносы социального страхования, вводится фиксированная выплата в размере до 250 евро в месяц.



4. Будет создана возможность отложить или распределить в течение более длительного срока плату за электричество или газ государственной компании Ignitis.



5. Пострадавшему от коронавируса бизнесу будет разрешено отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного срока в соответствии с договорённым графиком, при этом пеня не будет взиматься. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пени, будут приостановлены действия по взысканию налоговых недоплат.



6. Средства инвестиций Евросоюза будут перераспределены на такие сферы, как здравоохранение, занятость и предпринимательство.



7. Лимит гарантий Гарантийного фонда сельскохозяйственных кредитов и агентства поддержи предпринимательства Invega повышается на 500 млн евро.



8. Будут ускорены программы инвестиций (1,2 млрд евро) посредством ускорения платежей и повышения интенсивности финансирования.



9. "Размораживаются" средства Дорожной программы и Программы в связи с изменениями климата, ускоряется программа реновации многоквартирных домов.



10. Банк Литвы снижает средства регулирования, чтобы увеличить потенциал кредитования банков на 2,5 млрд евро. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии