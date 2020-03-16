Зафиксированы еще три новых случая заражения коронавирусом - минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



В понедельник установлены еще три новых случая коронавируса, все три – завозные.



Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Два пациента изолированы и находятся на лечении в Вильнюсе, в клинике Сантарос, один – в Клайпедской больнице.



Все три заражённых недавно вернулись из-за рубежа: два – из Австрии, третий – из Доминиканской Республики.



С учётом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.



Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.



У утру понедельника в Литве было проведено более 600 тестов на коронавирус.



* * *



Реагентов на коронавирусные пробы у Литвы хватит на эту и часть следующей недели, также идёт новая партия реагентов – в общей сложности для несколько десятков тысяч тестов. В понедельник установлены еще три новых случая коронавируса, все три – завозные.Об этом сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига.Два пациента изолированы и находятся на лечении в Вильнюсе, в клинике Сантарос, один – в Клайпедской больнице.Все три заражённых недавно вернулись из-за рубежа: два – из Австрии, третий – из Доминиканской Республики.С учётом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.Первая пациентка, у которой была диагностирована эта инфекция, уже выздоровела и выписана.У утру понедельника в Литве было проведено более 600 тестов на коронавирус.* * *Реагентов на коронавирусные пробы у Литвы хватит на эту и часть следующей недели, также идёт новая партия реагентов – в общей сложности для несколько десятков тысяч тестов. "Цифра, сколько сейчас у нас проверок, релятивная, она будет зависеть от того, сколько будем загружать, если будем загружать в полном объёме, по 70, то у нас хватит на эту неделю и частично на следующую", – сказал на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"На этой неделе должна прийти новая партия, объёмы которой тоже будут зависеть от того, как будем использовать (...) Должны прийти реагенты на несколько десятков тысяч проб", – сказал министр.



По его словам, пока проверки на коронавирус проводятся в единственной Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем в Вильнюсе, так как и она пока делает эти тесты не в полном объёме, в котором могла бы.



В понедельник установлены еще три новых случая коронавируса, сообщил на пресс-конференции министр.



Два пациента изолированы и находятся на лечении в Вильнюсе, в клинике Сантарос, один – в Клайпедской больнице.



Все три заражённых недавно вернулись из-за рубежа: два – из Австрии, третий – из Доминиканской Республики.



С учётом трех новых случаев в Литве теперь подтверждено 17 случаев COVID-19, все они – завозные.



* * *



В десяти самоуправлениях: Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Мариямпольском, Таурагском, Тельшяйском, Алитусском, Утенском, – будут созданы мобильные пункты, на которых самостоятельно прибывшие пациенты смогут сдать пробы на новый коронавирус, сообщает Минздрав.



По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, это значит, что с понедельника самоуправления могут организовать создание таких пунктов.



"Это значит, что в такие пункты во всей стране люди смогут приехать на автомобиле, а после взятия пробы – ехать домой и именно дома, а не в больнице ждать результат", – сказал министр А. Верига.



По его словам, в каких точно местах эти пункты будут находиться, решат самоуправления.



Предусмотрено, что в случае как минимум одного из симптомов, свойственных острой инфекции дыхательных путей: внезапного повышения температуры, кашля, одышки, – при условии, что в 14-тидневный период до начала симптомов человек был за рубежом или имел контакт с подтверждённым или предполагаемым случаем COVID-19, сначала нужно позвонить по короткому номеру 1808.



Консультант "горячей линии" примет решение, целесообразно ли проверять звонящего на коронавирус.



"Если человека будет решено проверить, он должен будет назвать имя, фамилию, личный код, номер мобильного телефона, указать, из какого он самоуправления", – говорится в сообщении.



"Будет задан вопрос, есть ли у пациента личное транспортное средства, чтобы приехать на мобильный пункт. Если человек сможет приехать сам, то с ним свяжется координатор мобильного пункта и укажет время и адрес, когда и куда ему приехать", – говорится в нём.



Те, кто не сможет приехать на мобильный пункт сам, самоуправления обязаны будут обеспечить услуги транспортировки.



По прибытии на мобильный пункт выходить из автомобиля и открывать окно не разрешается, пока не будет объяснено, как будет производиться процедура взятия пробы.



Как сообщает Минздрав, при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и лист формата A4, на котором должен быть написан номер мобильного. По прибытии на мобильный пункт его нужно будет положить на указанное координатором место в автомобильном салоне. По этому номеру телефона будут сверены данные приехавшего на мобильный пункт.



"Открыть окно автомобиля человек должен будет тогда, когда мобильные команды об этом попросят", – говорится в сообщении министерства.



После взятия пробы человек должен ехать домой, изолироваться и ждать результат. Если будет установлена необходимость в его лечении, будет вызвана скорая и его доставят в больницу.



Минздрав отмечает, что на мобильный пункт нельзя будет приехать на такси или общественном транспорте.



Из-за коронавируса в Литве с понедельника объявлен карантин. BNS Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 90 раз Комментарии