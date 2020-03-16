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Мир во время Чумы

Deutsches Historisches Museum, Berlin


Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,

Он в их совет допущен был –

И заживо, как небожитель,

Из чаши их бессмертье пил!

Ф. Тютчев

Все мы знаем вынесенные в эпиграф строки (хотя некоторые ошибочно полагают, что принадлежат они Пушкину) — однако заключённый в них смысл ясен далеко не каждому.

Современный человек привык к месту и не к месту поминать “древнее китайское проклятие: чтоб вам жить в эпоху перемен”. Всё потому, что цивилизация, выросшая на костях героического Средневековья, была заточена под комфорт, стабильность, постоянство — ценности простые, понятные, милые подавляющему большинству людей. Предсказуемость и непрерывность бытия высоко ценилась и в капиталистической Америке (“американская мечта”), и в социалистическом СССР (“уверенность в завтрашнем дне”). Любые изменения, кризисы, революции, войны, катастрофы, угрожающие этой непрерывности, воспринимались и воспринимаются как нечто неправильное, ужасное, негативное, враждебное человеку.
Исходя из этой логики, понять слова поэта о “блаженстве” посетившего “сей мир в его минуты роковые” — невозможно.

Но, как это иногда бывает с поэтами, Тютчев ненароком раскрыл нам иную, высшую правду, вступающую в видимое противоречие с common sense, пресловутым “здравым смыслом”.

Для человека, исповедующего необывательский взгляд на жизнь, “роковые минуты” мира действительно могут стать уникальным шансом прикоснуться к истинной сущности бытия.

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Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
статья прочитана 143 раза
добавлена сегодня, 16 марта, 19:00

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