Мир во время Чумы

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был –
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
Ф. Тютчев
Все мы знаем вынесенные в эпиграф строки (хотя некоторые ошибочно полагают, что принадлежат они Пушкину) — однако заключённый в них смысл ясен далеко не каждому.
Современный человек привык к месту и не к месту поминать “древнее китайское проклятие: чтоб вам жить в эпоху перемен”. Всё потому, что цивилизация, выросшая на костях героического Средневековья, была заточена под комфорт, стабильность, постоянство — ценности простые, понятные, милые подавляющему большинству людей. Предсказуемость и непрерывность бытия высоко ценилась и в капиталистической Америке (“американская мечта”), и в социалистическом СССР (“уверенность в завтрашнем дне”). Любые изменения, кризисы, революции, войны, катастрофы, угрожающие этой непрерывности, воспринимались и воспринимаются как нечто неправильное, ужасное, негативное, враждебное человеку.
Исходя из этой логики, понять слова поэта о “блаженстве” посетившего “сей мир в его минуты роковые” — невозможно.
Но, как это иногда бывает с поэтами, Тютчев ненароком раскрыл нам иную, высшую правду, вступающую в видимое противоречие с common sense, пресловутым “здравым смыслом”.
Для человека, исповедующего необывательский взгляд на жизнь, “роковые минуты” мира действительно могут стать уникальным шансом прикоснуться к истинной сущности бытия.
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Но, как это иногда бывает с поэтами, Тютчев ненароком раскрыл нам иную, высшую правду, вступающую в видимое противоречие с common sense, пресловутым “здравым смыслом”.
Для человека, исповедующего необывательский взгляд на жизнь, “роковые минуты” мира действительно могут стать уникальным шансом прикоснуться к истинной сущности бытия.
Продолжение на FITZROY