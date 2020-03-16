Загрузка... Мир во время Чумы 🔊 Воспроизвести Deutsches Historisches Museum, Berlin



Блажен, кто посетил сей мир



В его минуты роковые!



Его призвали всеблагие



Как собеседника на пир.



Он их высоких зрелищ зритель,



Он в их совет допущен был –



И заживо, как небожитель,



Из чаши их бессмертье пил!



Ф. Тютчев



Все мы знаем вынесенные в эпиграф строки (хотя некоторые ошибочно полагают, что принадлежат они Пушкину) — однако заключённый в них смысл ясен далеко не каждому.



Современный человек привык к месту и не к месту поминать “древнее китайское проклятие: чтоб вам жить в эпоху перемен”. Всё потому, что цивилизация, выросшая на костях героического Средневековья, была заточена под комфорт, стабильность, постоянство — ценности простые, понятные, милые подавляющему большинству людей. Предсказуемость и непрерывность бытия высоко ценилась и в капиталистической Америке (“американская мечта”), и в социалистическом СССР (“уверенность в завтрашнем дне”). Любые изменения, кризисы, революции, войны, катастрофы, угрожающие этой непрерывности, воспринимались и воспринимаются как нечто неправильное, ужасное, негативное, враждебное человеку. Блажен, кто посетил сей мирВ его минуты роковые!Его призвали всеблагиеКак собеседника на пир.Он их высоких зрелищ зритель,Он в их совет допущен был –И заживо, как небожитель,Из чаши их бессмертье пил!Ф. ТютчевВсе мы знаем вынесенные в эпиграф строки (хотя некоторые ошибочно полагают, что принадлежат они Пушкину) — однако заключённый в них смысл ясен далеко не каждому.Современный человек привык к месту и не к месту поминать “древнее китайское проклятие: чтоб вам жить в эпоху перемен”. Всё потому, что цивилизация, выросшая на костях героического Средневековья, была заточена под комфорт, стабильность, постоянство — ценности простые, понятные, милые подавляющему большинству людей. Предсказуемость и непрерывность бытия высоко ценилась и в капиталистической Америке (“американская мечта”), и в социалистическом СССР (“уверенность в завтрашнем дне”). Любые изменения, кризисы, революции, войны, катастрофы, угрожающие этой непрерывности, воспринимались и воспринимаются как нечто неправильное, ужасное, негативное, враждебное человеку.



Но, как это иногда бывает с поэтами, Тютчев ненароком раскрыл нам иную, высшую правду, вступающую в видимое противоречие с common sense, пресловутым “здравым смыслом”.



Для человека, исповедующего необывательский взгляд на жизнь, “роковые минуты” мира действительно могут стать уникальным шансом прикоснуться к истинной сущности бытия.



Продолжение на FITZROY Исходя из этой логики, понять слова поэта о “блаженстве” посетившего “сей мир в его минуты роковые” — невозможно.Но, как это иногда бывает с поэтами, Тютчев ненароком раскрыл нам иную, высшую правду, вступающую в видимое противоречие с common sense, пресловутым “здравым смыслом”.Для человека, исповедующего необывательский взгляд на жизнь, “роковые минуты” мира действительно могут стать уникальным шансом прикоснуться к истинной сущности бытия. Загрузка... fitzroymag.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 143 раза Комментарии