Загрузка... Международная политика за 14-15 марта 🔊 Воспроизвести



Борис, ты не прав!, “лазареты” Роналду, испанские сидельцы, Берман против Си, филантропия Гейтса



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Борис Джонсон отказался принимать столь же решительные меры против коронавируса, какие приняли руководители Италии, Испании, США и других стран Запада.



“Британский премьер сделал очень рискованную ставку, увлёкшись идеей группы врачей, считающих, что сопротивляться вирусу нет смысла: чем больше людей заболеет, тем больше в стране будет жителей с иммунитетом против COVID-19”, — сообщает лондонский корреспондент испанской La Vanguardia Рафаэль Рамос. Борис Джонсон отказался принимать столь же решительные меры против коронавируса, какие приняли руководители Италии, Испании, США и других стран Запада.“Британский премьер сделал очень рискованную ставку, увлёкшись идеей группы врачей, считающих, что сопротивляться вирусу нет смысла: чем больше людей заболеет, тем больше в стране будет жителей с иммунитетом против COVID-19”, — сообщает лондонский корреспондент испанской La Vanguardia Рафаэль Рамос. * * *



Правительство Испании в последние часы перед выходными объявило о “всеобщем карантине”, вводимом в стране с 8 часов утра в понедельник, 16 марта.



В субботу население без паники, но массово, двинулось закупать продукты и непродовольственные предметы первой необходимости. Перед открытием магазинов у дверей выстраивались очереди. Граждане старательно стремились “сохранять метр безопасности” (дистанцию, которую врачи рекомендовали соблюдать, чтобы не подхватить инфекцию от других), но в толкучке возле полок и в очередях к кассам ни о каком метре, разумеется, речь уже не шла.



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Футболист туринского “Ювентуса”, капитан сборной Португалии и пятикратный обладатель “Золотого мяча” Криштиану Роналду передаст принадлежащие ему отели португальскому здравоохранению для организации в них госпиталей на время эпидемии коронавируса.



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Билл Гейтс объявил о своём выходе из состава совета директоров компании Microsoft. “Отец Windows”, по его словам, решил сосредоточиться на благотворительности. Но, тем не менее, он сохранил за собой пост советника по техническим вопросам при генеральном директоре фирмы. Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 162 раза Комментарии