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В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках
В Литве пока не разрешают проводить анализы на коронавирус ни одному частному учреждению, поскольку они не могут обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности, заявило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.
"Ни один частный центр, который обратился в Министерство здравоохранения с целью самостоятельного проведения анализов на COVID-19 желающим этого пациентам, не может обеспечить необходимой эпидемиологической безопасности", – заявила в понедельник BNS замминистра здравоохранения Литвы Лина Ярушевичене.
По ее словам, при взятии мазка на коронавирус Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр инфекционных заболеваний выдвигают строгие требования обеспечения сортировки пациентов и безопасности персонала.
"Это возможно лишь тогда, когда учреждение здравоохранения имеет целевую подготовку – создана возможность направлять пациентов с жаром и без температуры в различные потоки, есть достаточные человеческие ресурсы для этого процесса, всему персоналу обеспечиваются меры защиты", – сказала Л. Ярушеввичене.
"В противном случае драматично вырастает вероятность распространения инфекции среди пациентов и персонала", – добавила она.
В связи с угрозой распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, анализы, клиники, распространение, коронавирус
География: Литва
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