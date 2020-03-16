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Для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей – президент Литвы /дополнено/



В понедельник для пересечения Польши организуется конвой, в нем уже зарегистрированы 430 литовских автомобилей, сообщил президент Гитанас Науседа.

"Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся на границе Германии и Польши, сегодня двинутся домой в составе организованного Литвой конвоя. В данный момент, по данным МИД, зарегистрировано 430 автомобилей", – сообщил Г. Науседа в социальной сети "Фейсбук".

Он утверждает, что к грузовым машинам присоединятся и автомобили, которыми в свои страны будут возвращаться латыши и эстонцы.

Г. Науседа информировал, что слаженное возвращение граждан Балтийских стран домой в понедельник обсудит с руководителями Латвии и Эстонии.

МИД Литвы с вечера воскресенья до 8 утра понедельника (по варшавскому времени, 9 часов по литовскому) осуществлял регистрацию желающих пересечь Польшу на автомобилях.
Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. Литва попросила Польшу временно открыть гуманитарный коридор для возвращения литовцев домой.

С полуночи понедельника Литва тоже ввела карантин и запрещает в Литву въезд иностранцам. Следующим в другие государства иностранцам в течение трех суток предоставляется право транзита по территории Литвы для возвращения на родину без ненужных остановок.

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Около 2 тыс. граждан Литвы информировали дипломатические представительства о том, что в связи с ограничениями передвижения они не могут вернуться на родину, больше всего застрявших литовцев находятся в Испании, сообщил в понедельник министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Польша
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добавлена сегодня, 16 марта, 12:30

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