Для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей – президент Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В понедельник для пересечения Польши организуется конвой, в нем уже зарегистрированы 430 литовских автомобилей, сообщил президент Гитанас Науседа.



"Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся на границе Германии и Польши, сегодня двинутся домой в составе организованного Литвой конвоя. В данный момент, по данным МИД, зарегистрировано 430 автомобилей", – сообщил Г. Науседа в социальной сети "Фейсбук".



Он утверждает, что к грузовым машинам присоединятся и автомобили, которыми в свои страны будут возвращаться латыши и эстонцы.



Г. Науседа информировал, что слаженное возвращение граждан Балтийских стран домой в понедельник обсудит с руководителями Латвии и Эстонии.



МИД Литвы с вечера воскресенья до 8 утра понедельника (по варшавскому времени, 9 часов по литовскому) осуществлял регистрацию желающих пересечь Польшу на автомобилях. В понедельник для пересечения Польши организуется конвой, в нем уже зарегистрированы 430 литовских автомобилей, сообщил президент Гитанас Науседа."Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, находящиеся на границе Германии и Польши, сегодня двинутся домой в составе организованного Литвой конвоя. В данный момент, по данным МИД, зарегистрировано 430 автомобилей", – сообщил Г. Науседа в социальной сети "Фейсбук".Он утверждает, что к грузовым машинам присоединятся и автомобили, которыми в свои страны будут возвращаться латыши и эстонцы.Г. Науседа информировал, что слаженное возвращение граждан Балтийских стран домой в понедельник обсудит с руководителями Латвии и Эстонии.МИД Литвы с вечера воскресенья до 8 утра понедельника (по варшавскому времени, 9 часов по литовскому) осуществлял регистрацию желающих пересечь Польшу на автомобилях. Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья с тем, чтобы остановить распространение коронавируса. Литва попросила Польшу временно открыть гуманитарный коридор для возвращения литовцев домой.



С полуночи понедельника Литва тоже ввела карантин и запрещает в Литву въезд иностранцам. Следующим в другие государства иностранцам в течение трех суток предоставляется право транзита по территории Литвы для возвращения на родину без ненужных остановок.



* * *



Около 2 тыс. граждан Литвы информировали дипломатические представительства о том, что в связи с ограничениями передвижения они не могут вернуться на родину, больше всего застрявших литовцев находятся в Испании, сообщил в понедельник министр иностранных дел Линас Линкявичюс. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 174 раза Комментарии