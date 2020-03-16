СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Автомобили на международном пункте пропуска Краковец — Корчева (Украина — Польша) во Львовской области. Архивное фото



На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину. Об этом сообщает



В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин.



Кроме того, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, останется возможность приехать только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом, отмечает strana.ua. На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на strana.ua.В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск — Ягодин, Корчова — Краковец и Гребенне — Рава Русская, остальные пять закрыли как минимум на две недели, пока будет действовать карантин.Кроме того, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов, останется возможность приехать только на машине. Поэтому многие спешат успеть вернуться до этого времени и берут границу штурмом, отмечает strana.ua. Машины, по словам очевидцев, стоят в очереди к пункту пропуска "Краковец" в среднем 14-16 часов, автобусы едут еще медленнее.



Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу. По словам очевидцев, из-за беспорядка через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток, пока не приостановлено авиасообщение.



Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что полмиллиона украинцев в Европе, которые остаются без работы, в ближайшее время вернутся на родину. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, украинцы, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 273 раза Комментарии